Truffa bollette, nuovo agguato per gli italiani: se senti questa frase denuncia subito | Ti salvi il conto corrente

Le truffe sono una piaga della società moderna, perché i delinquenti si rinnovano sempre. Adesso però c’è un modo per evitarle.

Le truffe rappresentano una minaccia crescente nella società moderna, colpendo indistintamente persone di ogni età e provenienza. Tuttavia, gli anziani e i più ingenui sono spesso i bersagli preferiti dei truffatori, che sfruttano la loro fiducia per ottenere denaro o informazioni personali.

Le truffe possono manifestarsi in molte forme, sia dal vivo che attraverso mezzi tecnologici come il telefono e internet. Quelle che avvengono faccia a faccia possono essere particolarmente pericolose, come ad esempio la truffa del “falso tecnico”, dove un individuo si presenta come un tecnico di un’azienda di servizi.

Questi tendenzialmente chiede agli anziani alla porta di entrare in casa per eseguire controlli o riparazioni inesistenti. Un altro esempio è la truffa dello specchietto, per cui il truffatore simula un incidente stradale lieve e poi chiede denaro per i danni presunti.

Invece, le truffe telefoniche sono tra le più diffuse. Un truffatore può fingere di essere un rappresentante di una banca, un operatore di telecomunicazioni o un’agenzia, chiedendo informazioni personali o dettagli bancari. Di recente è infatti diffusa la truffa del nipote in difficoltà, dove il truffatore chiama un anziano fingendosi un parente in crisi finanziaria.

Le truffe online

Le truffe online possono avvenire tramite email, social media o siti web falsi. Il phishing è una tecnica comune, secondo la quale i truffatori inviano email che sembrano provenire da fonti affidabili, chiedendo info o di cliccare su link che nascondono trojan.

Proprio in questa categoria si inseriscono le truffe relative alle bollette. Queste hanno come obiettivo, da parte dei truffatori, di ricevere le coordinate bancarie e gli estremi del conto corrente del malcapitato. In questo modo, i delinquenti potranno accedere al vostro portafoglio.

La truffa della bolletta

Questo tipo di truffa si sta diffondendo sempre più nell’ultimo periodo. Questa consiste in poche semplici mosse da parte del truffatore, il quale telefona la vittima fingendosi sì, un operatore telefonico, ma con una variante. Costui afferma di potervi proporre un nuovo contratto telefonico estremamente vantaggioso.

Per convincere i malcapitati a cedere le proprie generalità, i truffatori avvertono che la linea di cui dispone la vittima verrà interrotta per ben 10 giorni a causa di un malfunzionamento. Per questo motivo, le vittime si sentono spinte ad accettare la proposta dei truffatori. La frase che deve accendere il campanello d’allarme è la seguente: “Ci sarà un guasto telefonico”.