Bollette gratis, sotto questa soglia ISEE lo Stato ti regala luce, acqua e gas: fai subito richiesta in vista dell’estate

Il caro vita e le bollette in aumento: come affrontare la situazione

Negli ultimi anni, il costo della vita è aumentato sensibilmente, incidendo pesantemente sui bilanci familiari. Tra i fattori che maggiormente contribuiscono a questa situazione, l’incremento dei prezzi dell’energia ha avuto un impatto significativo. Le bollette di luce e gas, in particolare, sono diventate un vero incubo per molte famiglie, mettendo a dura prova la loro capacità di far fronte alle spese quotidiane.

La crisi energetica, iniziata con vari fattori geopolitici e aggravatasi con la pandemia e successivi eventi globali, ha portato a un aumento vertiginoso dei costi energetici. Le famiglie italiane, già alle prese con un’inflazione crescente e stipendi che spesso non tengono il passo con il costo della vita, si trovano ora a dover fare i conti con bollette che sembrano non smettere di aumentare.

L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha monitorato attentamente la situazione, apportando modifiche ai regolamenti e introducendo misure temporanee per cercare di mitigare l’impatto sui consumatori. Tuttavia, nonostante questi sforzi, molte famiglie continuano a trovarsi in difficoltà, cercando di capire come far fronte a bollette che sembrano essere sempre più alte.

Che cos’è il bonus bollette e chi può usufruirne

Le agevolazioni statali, pensate per offrire un sollievo alle famiglie più bisognose, si collocano come un supporto per le famiglie in difficoltà. Una delle principali misure di sostegno è il bonus sociale bollette, destinato a chi si trova in condizioni di disagio economico o fisico. Questo bonus è stato però recentemente modificato. Dal 1° aprile 2024, l’importo del bonus sociale bollette è stato ridotto, tornando agli importi standard dopo la fine del contributo straordinario previsto fino al primo trimestre dell’anno. Questo cambiamento è stato deciso nell’ambito della Legge di bilancio 2024, che ha stabilito la cessazione delle misure straordinarie introdotte per contrastare gli effetti più acuti della crisi energetica.

Gli importi del bonus sono variabili e dipendono dal numero di componenti del nucleo familiare, come indicato nella Dichiarazione dei redditi. Esso può essere richiesto da famiglie con un Isee fino a 9.530 euro, oppure fino a 20.000 euro nel caso di famiglie con almeno quattro figli a carico. Per ottenere il bonus, è necessario presentare una Dsu all’Inps, che certifica la situazione economica del nucleo familiare. Le famiglie in condizioni di disagio fisico, ovvero quelle in cui è presente almeno un componente che necessita di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita, hanno diritto al bonus indipendentemente dall’Isee, purché vengano forniti i necessari certificati medici.

Come richiedere il bonus bollette

Le famiglie interessate devono presentare domanda presso il proprio comune di residenza, un Caf o un altro ente designato dal comune, allegando la documentazione richiesta. Tra i documenti necessari vi sono il certificato rilasciato dall’ASL che attesta la necessità di apparecchiature elettromedicali, il modulo di domanda compilato e una copia dei documenti d’identità dei richiedenti.

Il bonus bollette rappresenta un aiuto concreto per le famiglie che faticano a far fronte ai costi energetici. Anche se gli importi sono stati ridotti rispetto al periodo straordinario, questa misura rimane un sostegno importante per molti.