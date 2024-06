Concorso al Ministero, nuovo bando per un contratto a tempo indeterminato: invia la domandina entro pochi giorni

Un nuovo bando al Ministero è in arrivo: il contratto a tempo indeterminato è una solida realtà. Scopri come fare domanda.

Non tutti potrebbero saperlo, soprattutto tra le persone più attempate, ma oggigiorno è davvero difficile trovare lavoro. Non sono più solo i giovani a non riuscire a trovarlo, ma anche i più esperti, con anni e anni di esperienza. Quello che emerge da queste informazioni è un dato preoccupante: il mercato è saturo.

Per questo motivo, molti giovani decidono di intraprendere delle strade spesso criticate. Tra queste, vi sono le seguenti: espatriare verso altre nazioni che offrono maggiori possibilità professionali; mettersi in proprio al fine di rincorrere i propri sogni; aprire canali social e tentare la via della comunicazione di massa.

Migrare fuori Italia è un fenomeno con un nome specifico: fuga dei cervelli. Questo è un grande problema per un paese che non sta producendo nuova prole, poiché i talenti creativi e professionali forgiati negli atenei nostrani offrono i propri servizi ad altre nazioni. Si direbbe non proprio un buon biglietto da visita per chi protegge il made in Italy.

Il lavoro in proprio, invece, ha come positivo il fatto che non ci siano capi a cui dover chiedere ferie, aumenti di stipendi e simili, ma ha come aspetti negativi il precariato, l’incertezza e lo stress. Infine, la scelta dei social è una strada impervia e, secondo alcuni, svilente, poiché mette in difficoltà l’identità di chi cura la pagina, spesso costretto a sottostare ad altre regole di mercato.

Le opportunità lavorative

Soprattutto per quel che riguarda i giovani, le opportunità lavorative e professionali non sono delle migliori, allo stato attuale, in Italia. Proprio di recente è scoppiata, infatti, una bolla mediatica contro i proprietari e CEO di attività, i quali tenderebbero a non pagare le ore lavorative quanto basta.

Su questo argomento sono stati spesi fiumi di parole e non solo: anche dal vivo i giovani stessi hanno iniziato a protestare per le condizioni lavorative richieste per ottenere un lavoro anche misero e fuori dal proprio ambito di competenza. Tuttavia, potrebbe adesso essersi presentata un’opportunità al ministero.

Il bando del ministero

Il ministero dell’Economia ha pubblicato un bando importante qualche giorno fa: sono disponibili ben 40 posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, bisogna prima sottoporsi a una prova selettiva, composta da un test scritto e un esame orale. Al termine, si opererà una scrematura.

La graduatoria terrà conto anche dei titoli acquisiti e delle varie competenze, tra cui la conoscenza della lingua straniera: è infatti richiesto un B1 in inglese come minimo. Inoltre, è necessaria la conoscenza base di alcuni rudimenti informatici. Per ulteriori informazioni e per poter presentare la domanda, basta accedere al sito ufficiale. Hai tempo fino all’8 luglio.