Risparmio spesa, con la dritta del 5×3 risparmierai alla grande e porterai a casa tutto ciò che ti serve. Da prendere al volo!

Con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira tuttora nel nostro Paese, non c’è di certo da dormire sonni tranquilli la notte su comodi e soffici guanciali. Del resto, si sa, la crisi, sia sociale che economica, è ancora fortissima e la cosa peggiore è che non ha la minima intenzione di diminuire, nemmeno un pochetto.

E che dire dei rincari? Di certo dobbiamo ammettere che sono stati e sono tuttora belli tosti. Inoltre hanno toccato nel profondo tutti quanti i settori, compreso quello alimentare che è quello che ci sta maggiormente a cuore. Del resto, si sa, è necessario mangiare per poter campare. Ergo ogni settimana, volenti o nolenti, siamo costretti a compiere la classica spesa settimanale al supermercato.

E, con il preciso e puntuale scopo di risparmiare, che è una cosa da candeggiare più che mai, puntiamo maggiormente ai discount. Tra l’altro sono ormai tantissime le catene di essi presenti nel nostro Paese con i loro numerosissimi store. In ogni caso per cercare di poter spendere ancora meno, riempendo comunque il frigo e la dispensa, possiamo seguire la dritta del 5×3.

Risparmio spesa, con la tecnica 5×3 riempi il carrello e spendi meno

No, non stiamo parlando di una di quelle tantissime offerte, che poi sovente non sono tali ma solo dei classici specchietti per le allodole per indurci a spendere di più, che troviamo onnipresenti nei negozi, ma di ben altro. Qui si parla, senza se e senza ma, di una vincente e convincente strategia che il consumatore dovrebbe mettere in atto prima di recarsi nello store prescelto.

Rimane sempre e comunque valido il consiglio di stilare la classica lista con tutto ciò che ci serve, con tanto di quantità precise, come di non utilizzare il carrello quando si è al supermercato se ci servono poche cose o di andarci se abbiamo fretta o fame. O ancora ricordiamoci di non portare con noi i nostri figli che tendono a farci comperare prodotti super pubblicizzati e di conseguenza costosi.

Come funziona

Tornado alla tecnica del 5X3 sappiate che se la mettere da subito in atto ne rimarrete stupiti. Per farlo basta che ragionate così: scegliete 3 verdure, 3 frutti, 3 proteine, 3 grassi e, infine, 3 carboidrati. Fatta questa scelta, valutando sempre i pro e i contro, oltre che chiaramente i gusti personali, agite di conseguenza.

In questa maniera avrete a disposizione ciò che vi consentirà di seguire una dieta, intesa però come alimentazione, sana, varia, bilanciata e controllata, che è il top per la nostra salute sia fisica che mentale. Inoltre ora potrete aggiungere gli altri prodotti che avete segnato nella lista, nel caso ovviamente non possano figurare in quelli che avete già considerato con la tecnica poco fa esposta.