Rischio salmonella, ritirato marchio Pesto bio: marchio e info

Ancora un richiamo di un prodotto alimentare da parte del ministero della Salute per una sospetta presenza di salmonella. Questa volta accade a Milano e si tratta del pesto bio con basilico genovese dop senza aglio prodotto da Esselunga nello stabilimento di via Giambologna 1 a Limito di Pioltello in provincia di Milano.

Il richiamo riguarda esclusivamente la confezione da 140 grammi prodotte il 1 febbraio 2023 con scadenza il 22 febbraio 2023.

Il lotto è stato ritirato e non è presente sugli scaffali del supermercato. In caso ne foste in possesso, il ministero chiede di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita.

I sintomi della salmonella sono nausea, dolore e crampi addominali, accompagnati da diarrea, febbre e vomito. I sintomi da salmonella si risolvono in 1-4 giorni. In alcuni casi, il decorso è più grave, dura più a lungo e richiede cure specifiche.

