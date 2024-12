Riscaldamento a pavimento, che TRUFFA | La vera soluzione è solo questa: consumi zero e sembra di essere alle Mauritius

Non sarà più indispensabile il riscaldamento a pavimento con un’ottima soluzione proposta da una nota azienda francese. Ecco tutti i dettagli.

Il riscaldamento a pavimento trasmette calore o fresco tenendo conto del principio dell’irraggiamento e non per convenzione. Ci sono dei tubi installati sotto al pavimento e al loro interno passa acqua riscaldata o raffreddata. Assicura un grande risparmio energetico, ma ci possono essere anche delle complicazioni.

In primis sono lunghi i tempi di installazione e il costo è più alto rispetto ad altri sistemi. Inoltre necessita di un collaudo iniziale ed è fondamentale chiedere l’aiuto a veri professionisti, onde evitare di andare incontro a delle problematiche. Tuttavia se tenuto in buone condizioni il riscaldamento a pavimento può durare oltre 30 anni.

Tenerlo sempre acceso oppure impostarlo una volta per tutte lasciare invariata la temperatura a scelta. Anche perché ben risaputo che consuma molto quando deve modificare la temperatura del fluido. Infatti è consigliabile non spegnerlo, anche quando si sta fuori casa.

Purtroppo tra i lati negativi c’è anche quello di una spesa iniziale e l’invasività dell’intervento. Non ci crederai, ma la soluzione innovativa è stata proposta da un’azienda francese affermata ormai da anni in Italia. Stiamo parlando di Leroy Merlin.

Addio riscaldamento a pavimento

Secondo quanto riportato sul sito mamelipalestrina.it pare che ci sia un modo per mettere da parte l’idea del riscaldamento a pavimento con una nuova soluzione assolutamente semplice da installare. Inoltre è molto più economica e l’efficacia è garantita allo stesso modo.

In questo modo ci saranno meno consumi e le bollette non saranno così salate a fine mese. Installare un nuovo impianto per garantire calore all’ambiente domestico non svuoterà più il portafoglio. Il risparmio sarà assicurato, in quanto l’economia familiare ne risentirà in positivo. Infatti si potrà fare un’uscita in più o avere più momenti di svago.

I vantaggi della soluzione innovativa

L’azienda Leroy Merlin ha creato un nuovo sistema di riscaldamento per garantire un maggiore risparmio in termini economici. È stato realizzato un riscaldatore sottotappeto dalle dimensioni 280 x 180 cm e 7 mm con un consumo basso. Si tratta di un dispositivo maneggevole, quindi si può utilizzare in più di una stanza spostandolo con facilità.

In alcuni casi si tratta di un tappetino in grado di trasformarsi in un caldo elemento di arredo. Si collega alla spina e il comfort è garantito. Resistenza, fonte isolata e le dimensioni possono essere anche personalizzate. Possono essere anche acquistati on-line, ma l’importante è fare un’accurata ricerca per capire quale fa al caso proprio.