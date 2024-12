Film di Natale, i più amati dagli italiani

Dicembre non è solo il mese delle luci e dei mercatini, ma anche della magia cinematografica, con i film di Natale che diventano protagonisti delle serate in famiglia. Dai grandi classici internazionali ai cinepanettoni italiani, ogni anno questi titoli accompagnano le festività con risate, emozioni e un tocco di nostalgia. Un’indagine condotta da Preply, piattaforma leader nell’apprendimento delle lingue, ha rivelato quali sono i film natalizi più amati dagli italiani, evidenziando gusti e tradizioni che resistono al passare del tempo.

Film stranieri di Natale, la classifica

Al primo posto nella classifica dei film internazionali c’è ‘Mamma ho perso l’aereo’, una commedia che dagli anni ’90 non smette di conquistare grandi e piccini. Le geniali trappole ideate dal piccolo Kevin McCallister per difendere la sua casa dai ladri maldestri sono ormai iconiche, rendendo il film un appuntamento immancabile del Natale.

Segue ‘Una poltrona per due’, un classico della vigilia per milioni di italiani. Pur non essendo un film natalizio in senso stretto, la vicenda di Eddie Murphy e Dan Aykroyd – un senzatetto e un ricco broker vittime di una folle scommessa – è diventata parte integrante delle tradizioni televisive italiane.

Sul gradino più basso del podio si trova ‘Love Actually’, una commedia romantica che intreccia storie d’amore e umanità in un cast stellare. Ambientato nel periodo natalizio, il film celebra l’amore in tutte le sue sfumature, guadagnandosi un posto speciale nei cuori degli spettatori.

Non mancano i titoli che portano un tocco di magia e fantasia:

‘Il Grinch’ , dove un esilarante Jim Carrey veste i panni di un personaggio verde e cinico che impara il vero significato del Natale.

, dove un esilarante Jim Carrey veste i panni di un personaggio verde e cinico che impara il vero significato del Natale. ‘Nightmare Before Christmas’, il capolavoro gotico di Tim Burton, che mescola le atmosfere di Halloween e Natale con una colonna sonora indimenticabile.

Chiude la classifica una sorpresa: la commedia ‘Elf’, con un irresistibile Will Ferrell nei panni di Buddy, un elfo fuori dal comune che esplora il mondo umano con contagiosa innocenza. Questo titolo, pur moderno, batte anche grandi classici come ‘La vita è meravigliosa’ di Frank Capra, segno che la leggerezza e l’umorismo continuano a essere tra gli ingredienti preferiti delle feste.

In Italia regna ancora il cinepanettone

Quando si parla di film natalizi italiani, il pensiero va immediatamente ai cinepanettoni, un genere nato negli anni ’80 che ha segnato un’epoca. ‘Vacanze di Natale’ dei fratelli Vanzina si conferma il più amato: ambientato nella glamour Cortina, racconta con ironia lo scontro tra famiglie diverse, regalando battute iconiche e un affresco unico dell’Italia dell’epoca.

A seguire, le esilaranti avventure di Boldi e De Sica in titoli come ‘Natale a Miami’ e ‘Natale sul Nilo’, dove gag surreali e ambientazioni esotiche sono diventate un marchio di fabbrica. Questi film hanno rappresentato un rituale natalizio per generazioni di italiani, portando risate spensierate sotto l’albero.

Ma il Natale italiano non è solo comicità leggera. Tra i titoli più apprezzati spicca ‘Parenti Serpenti’ di Mario Monicelli, un capolavoro che esplora le dinamiche familiari con un umorismo nero e dissacrante. Il ritratto delle tensioni e delle ipocrisie di una famiglia riunita per le feste culmina in un finale sorprendente, rendendo il film un classico intramontabile.