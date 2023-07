Rigenerazione urbana, seminario Aspesi a Roma

(Adnkronos) – Si è tenuto oggi nella sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma il seminario “Strumenti e norme per facilitare la rigenerazione urbana”, organizzato da Aspesi, l’Associazione Nazionale tra le Società di Promozione e Sviluppo Immobiliare, aderente a Confedilizia. Aspesi, nata nel 1993 a Milano con lo scopo di riunire gli imprenditori del settore immobiliare e rappresentarne gli interessi, associa in prevalenza le società che investono in iniziative di valorizzazione, sviluppo e recupero di fabbricati e aree edificabili. Dal 2021, l’associazione ha allargato i suoi obiettivi di rappresentanza del settore divenendo anche Unione Immobiliare. Ha sede a Milano, Torino, Roma, Cuneo e in Veneto. Durante la conferenza è stato fatto il punto sulla riqualificazione urbana e metropolitana a Roma, dal patrimonio immobiliare inutilizzato ai temi normativi che consentono la cooperazione tra pubblico e privato; sono state individuate e proposte soluzioni innovative per dare risposte alle esigenze di riorganizzazione sociale, professionale e del territorio, anche attraverso il riuso di aree e di edifici privati e pubblici. Tra gli obiettivi di Aspesi la volontà di porre attenzione alla semplificazione delle procedure e al superamento delle destinazioni d’uso per favorire la modernizzazione della città, nonché sollecitare il dibattito parlamentare sulla definizione di una legislazione per la rigenerazione urbana. Durante il seminario si sono tenuti due tavoli di confronto, uno dedicato al riuso del patrimonio pubblico e privato e uno dedicato agli aspetti normativi. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori, progettisti e importanti esponenti politici del Comune e della Regione. —[email protected] (Web Info)

