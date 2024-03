Ricetta patate al forno dal cuore morbido, la domenica a tavola non possono mancare | Croccanti e irresistibili

Come si possono preparare delle patate al forno eccellenti e che ci faranno fare ottima figura coi nostri commensali?

Se parliamo di patate al forno sappiamo di essere di fronte al contorno per antonomasia. Quando infatti decidiamo di mettere in tavola l’arrosto per il famoso pranzo della domenica, non possono e non devono assolutamente mancare. Non per nulla sono in tantissimi a pensare che il piatto possa considerarsi incompleto senza quel gustoso contorno.

Se si parla di arrosto inoltre, le patate sarebbe sempre un bene che venissero cotte insieme ad esso, praticamente andando a costituire quello che può essere definito come una sorta di letto di cottura. In poche parole le patate, sbucciate e tagliate a pezzetti, dovranno essere inserite nella pirofila di cottura sul fondo, su cui andrà adagiato l’arrosto.

In questo modo la carne, cuocendosi, andrà a rilasciare praticamente tutti gli enzimi, mischiati ovviamente alle gustose erbe aromatiche che avremo optato per condirla. Le patate, che si troveranno sul fondo della pirofila, si cuoceranno praticamente, macerandosi nell’intingolo e risulteranno così decisamente molto ma molto più saporite.

Patate al forno croccanti fuori e tenere dentro

Non sempre però è possibile possedere un arrosto, ma non si vuole al tempo stesso rinunciare a delle gustose patate al forno, che costituiscono sempre e comunque un contorno praticamente gustosissimo e molto amato. Un’accattivante ricetta ora vi svelerà come ottenerne delle squisite.

A livello di ingredienti innanzitutto avremo bisogno di: 1 kg di patate, sale e pepe q.b., erbe aromatiche q.b. e olio extravergine d’oliva q.b. Possiamo quindi incominciare lavando le patate, sbucciandole e tagliandole in pezzi più o meno della stessa misura, in modo da garantire una cottura uniforme al massimo.

Procedere nella preparazione

In una tegame dai bordi alti mettiamo circa 1 l di acqua salata, portiamola a bollore e facciamo sbollentare in essa le nostre patate per qualche minuto. Dopodiché asciughiamole con un canovaccio da cucina. Dopo che si saranno ben asciugate, ungiamo una teglia da forno e mettiamo in essa le patate, creando uno strato uniforme.

A questo punto spolverizziamole con le erbe aromatiche a piacere, bagniamole con un filo d’olio extravergine d’oliva, inforniamole a 280°C e lasciamo cuocere per circa 20 minuti, bagnandole ogni tanto con un po’ d’acqua.. Quando saranno ben dorate e trascorso il tempo poco fa indicato, spegniamo il forno, sforniamo e serviamo in tavola calde ma non bollente le nostre patate in tavola.