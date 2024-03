Ricetta torta mimosa, con questo trucchetto finirà in un giorno solo: sofficità allo stato puro

Ricetta della torta mimosa da provare a replicare nelle nostre cucine. Verrà buonissima e bella morbida.

In occasione della festa della donna si, sa, si ama donare alle donne tante belle mimose. E per le più golose che ne dite di preparare una bella torta che richiama questo fiore a livello di colore? Per la verità ne esistono tante varianti e anche le pasticcerie ce ne propongono di nuove e innovative di continuo. Tuttavia farla in casa propria ha tutto un altro sapore.

Prima di svelarvi gli ingredienti, vi riveliamo che la ricetta proviene dal ricettario Oro della mitica Benedetta Rossi. Detto ciò segnatevi la famosa lista: 5 uova, 200 g di zucchero, 200 g di farina 00 e 8 g di lievito per dolci. Questo è ciò di cui avremo bisogno per la base. Per la crema invece necessiteremo di:500 ml di latte, 1 scorza di limone, 2 uova, 4 cucchiai di zucchero, 4 cucchiai di farina 00 e, infine, 4 cucchiai di panna zuccherata da montare.

Per la bagna e la farcitura ci basteranno 350 g di ananas sciroppato e 100 ml di acqua. E ora andiamo con il procedimento! Iniziamo a creare il pan di spagna, rompendo in una ciotola le uova e facendole poi frullare. Aggiungiamo lo zucchero. Uniamo poi poco alla volta la farina e il lievito, quindi amalgamiamo con cura. Versiamo ora l’impasto in una teglia con cerniera, in precedenza infarinata e imburrata. Alla base ci deve essere della carta da forno.

La cottura e il procedimento passo dopo passo

Inforniamo a 170° facendo cuocere in modalità ventilata per una quarantina di minuti. Nel frattempo, a parte, prepariamo la crema pasticcera. Per farlo facciamo scaldare in un pentolino il latte con la scorza di limone. In una pentola rompiamo le uova e aggiungiamo sia lo zucchero che la farina. Mescoliamo bene con una frusta per evitare l’arrivo dei grumi. Versiamo ora in essa il latte caldo dopo aver tolto la scorza di limone.

Dobbiamo versarlo a filo, proseguendo a mescolare. Ora facciamo addensare la crema sul fuoco a fiamma bassa. Una volta pronta, spegniamo il fuoco, preleviamola e facciamola riposare in una ciotola coperta da pellicola trasparente per alimenti. Sforniamo una volta pronto il pan di spagna. Una volta raffreddato, dividiamoli in due dischi. Quello centrale va sminuzzato in piccoli quadratini che ci serviranno per la decorazione.

I passaggi finali

Uniamo quindi adesso in una ciotola la panna montata con la crema, intanto raffreddatasi. Prendiamo l’ananas, sgoccioliamolo e sminuzziamolo direttamente nella ciotola contenente la farcia appena creata. Serviamoci ora del succo dell’ananas per inumidire il pan di spagna. La farcia creata a questo punto andrà spalmata fra i due dischi di pan di spagna. La restante dovremo usarla per ricoprire tutto quanto il dolce.

Prendiamo adesso i cubetti di pan di spagna creati in precedenza e messi da parte e distribuiamoli su tutta la torta, facendo attenzione che aderiscano perfettamente ad essa e che rimangano appiccicati tramite la crema con la quale l’ abbiamo ricoperta. Una volta terminato il processo, riponiamo in frigo per un paio d’ore,. Servire la torta fresca in tavola.