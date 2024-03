Festa del Papà, se non mangi questo dolce non sei un vero romano: con questa ricetta ti verranno una bomba

Siamo entrati nel mese di marzo che è noto per la Festa della Donna, che ricade l’8, ma anche per la famosa Festa del Papà. Sapete quale sia la ricetta top per festeggiare quest’ultima?

Una data importantissima per quel che concerne marzo in generale, passata la famosa Festa Della Donna, ricade esattamente 11 giorni dopo, precisamente il 19 marzo. Parliamo della Festa Del Papà, precisamente San Giuseppe, dunque il padre per antonomasia. In questo giorno è ricorrenza consumare una squisitezza che farà felici tutti quanti i golosi.

Di che cosa si tratta? Per la precisione dei bignè di San Giuseppe, un dolce tipico romano, che può essere sia fritto che al forno. La tradizione di questa pietanza può avere una duplice origine o spiegazione. Una in particolare sembrerebbe essere legata alla fuga dall’Egitto della Sacra Famiglia. Qui si diceva che Giuseppe, al fine di mantenere moglie e figlio durante il viaggio, lavorasse come friggitore.

La seconda storia invece è di origine pagana ed è legata a Roma, in occasione della Festa dei Liberalia. In che cosa consisteva? In poche parole quando un maschio compiva sedici anni avveniva un fatto importante. Quello di fargli indossare la sua prima toga. In questo caso si festeggiava alla grande e il cosiddetto piatto forte era costituito da delle frittelle di frumento, cotte nello strutto bollente.

Frittelle di San Giuseppe, un dolce molto amato

In ambito romano infatti la Festa di San Giuseppe veniva celebrata con enormi banchetti a base di frittelle e bignè, che erano soliti accompagnare appunto riti solenni e processioni in onore del Santo. Ora come ora siamo in presenza di un dolce molto buono e che viene preparato nella Capitale come sorta di rito per questa ricorrenza. Come possiamo dunque replicarlo nelle nostre cucine?

A livello di ingredienti avremo bisogno per i bignè di: 125 ml di acqua, 50 g di burro, 70 g di farina, 2 uova, 1/2 cucchiaio di zucchero, sale q.b. Mentre invece per la crema pasticcera, che andrà per l’appunto a farcirli, necessiteremo di: 250 ml di latte, 60 g di zucchero, 2 tuorli, 40 g di farina e la scorza di 2 limoni.

Procedere alla preparazione

Per quanto concerne i bignè dovremo in primis, una volta radunati gli ingredienti necessari, mettere a bollire in un tegamino insieme acqua, burro e sale. Uniamo la farine e continuiamo la cottura sempre mescolando. Una volta ottenuto un composto omogeneo lasciamolo raffreddare. Ora aggiungiamo le uova, mescolando sempre e al fine di ottenere un impasto ben uniforme. Scaldiamo l’olio per friggere a 180° e cuociamoci dentro delle piccole palline di impasto in modo da creare i bignè, mettendoli da parte man mano che verranno cotti.

Fatto ciò dedichiamoci alla crema: mettiamo a bollire il latte con le due scorzette di limone, uniamo i tuorli con lo zucchero, la farina setacciata, diluiamo poi il composto con il latte. Mettiamo il tutto sul fuoco e proseguiamo la cottura, fino a che non si sarà ben addensata. Come sarà pronta riempiamo con la crema una sacca da pasticcere e usiamola per farcire i bignè.