Altro che Ariccia, la migliore porchetta la mangi solo qui: questo borgo è una vera scoperta da non perdere

Porchetta, la farcitura per i panini, ma non solo, più quotata e amata in Italia. Attenzione, la migliore non si mangia ad Ariccia, come tanti pensano.

Se durante i nostri viaggi finiamo, anche solo casualmente, a fare una tappa nel Lazio, una cosa che non bisogna assolutamente farsi scappare è un assaggio, anche solo se si tratta di un panino, con la famosissima porchetta. Attenzione non parliamo di quella affettata finemente e che troviamo disponibile al supermercato presso il bancone salumeria, ma di quella autentica.

Sappiamo che si tratta, senza se e senza ma, di un particolare insaccato, che tuttavia prevede il consumo il giorno stesso che viene cucinato. O meglio, dovremmo parlare di una reale metà strada tra un arrosto e, per l’appunto, un insaccato, che prevede la lavorazione di carni suine con particolari spezie. Non per nulla il suo aspetto tipico esteriore è quello di un suino intero.

La cottura tipica di una porchetta si basa sulla bellezza di cinque ore al forno, dopo aver subito un accurato processo di preparazione stratificata, come è possibile poi notare una volta che la vediamo sezionata, quando viene affettata in vista di essere poi servita. Come poi prevede la tradizione il forno per la cottura deve essere rigorosamente a legna.

Porchetta e tradizione

Il panino con la porchetta è sicuramente visto come una golosità assoluta nella zona geografica fino ad ora nominata. Tuttavia esso è in realtà ben conosciuto e assai apprezzato in tutta Italia. Si raccomanda tuttavia se si è grandi amanti dei sapori speziati, di consumarla tiepida.

Particolari varianti che costituiscono la sua preparazione poi, come si potrebbe dire in questo caso il bello della scoperta, variano a seconda della Regioni Italiane in cui ci si sposta. In altri luoghi ad esempio nella preparazione vengono inserite altre carni, quali agnello, coniglio e addirittura, udite udite, del pesce. Ma dove si mangia la migliore in assoluto? Non ad Ariccia!

Dove trovare la miglior porchetta

Se si parla di porchetta logicamente il primo comune italiano a venirci in mente, come del resto tantissimi alimenti hanno la loro città o paese di origine, è sicuramente il poco da citato Ariccia. Stessa cosa che si potrebbe dire, per restare tema di esempi culinari, nel Nord d’ Italia quando si nomina il manzo all’olio, tipico del paese di Rovato, in provincia di Brescia.

La località che nessuno conosceva a livello culinario e in cui sicuramente non si aspettava di mangiare la miglior porchetta è Nemi, sui Colli Albani. Una località che per altro è abbastanza famosa per un lago omonimo. Quindi possiamo dire che per tutti gli amanti della prima ora della porchetta, una tappa in questo magico luogo è assolutamente obbligatoria.