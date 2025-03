Riapre il Pronto Soccorso all’Isola Tiberina e la Culla per la Vita

Roma si arricchisce di un nuovo spazio di accoglienza e sicurezza per i più fragili. È stato inaugurato questa mattina il nuovo Pronto Soccorso dell’Isola Tiberina – Gemelli, completamente ristrutturato e ampliato, alla presenza di autorità istituzionali e sanitarie.

Un presidio rinnovato per la Capitale

Un intervento significativo non solo per la rinnovata capacità operativa della struttura, ma anche per il valore simbolico di un luogo che ha garantito cure e assistenza alla comunità romana fin dal XVI secolo.

Il pronto soccorso, che ora si estende su una superficie di 700 metri quadrati (rispetto ai 450 precedenti), offre spazi più accoglienti e tecnologie all’avanguardia, comprese nuove apparecchiature radiologiche. L’investimento complessivo di 4 milioni di euro tiene conto dell’importanza strategica dell’ospedale dell’Isola Tiberina, soprattutto nell’anno del Giubileo, durante il quale si prevede un significativo incremento degli accessi. Attualmente, il presidio registra circa 31.000 accessi annuali.

La “Culla per la Vita”: un rifugio sicuro per i neonati

Tra le novità più rilevanti figura l’installazione della “Culla per la Vita”, un dispositivo che permette alle madri in difficoltà di lasciare i propri neonati in totale sicurezza e anonimato, evitando gesti estremi e assicurando un’assistenza immediata. La culla è dotata di sensori che attivano un allarme sonoro un minuto dopo l’apertura dello sportello e il rilevamento del peso del neonato, garantendo un intervento tempestivo da parte del personale medico.

Il direttore sanitario dell’ospedale, Gennaro Capalbo, ha spiegato che la ristrutturazione ha permesso di migliorare l’accoglienza per tutti, con un percorso ostetrico ben definito. Ha sottolineato che la Culla per la Vita rappresenta un dono verso chi si trova in difficoltà. Gli fa eco il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: Secondo il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, l’iniziativa rappresenta un segnale di attenzione verso l’essere umano, in un centro di riferimento per l’ostetricia che registra oltre 3.000 parti l’anno.

Un impegno per il futuro: la riapertura del San Giacomo

Durante la cerimonia, il presidente Rocca ha colto l’occasione per annunciare i progressi verso la riapertura dell’ospedale San Giacomo, chiuso nel 2008 e il cui futuro è stato ridisegnato da una sentenza della Cassazione del 2023. La nuova struttura, destinata a diventare un centro per anziani con circa 170 posti letto, risponde alla crescente esigenza di assistenza per la popolazione anziana della Capitale.

Rocca ha espresso la speranza di avviare i lavori il prossimo anno, sottolineando l’importanza di realizzare strutture dedicate agli anziani per ridurre la pressione sui pronto soccorso e rispondere alla sfida dell’invecchiamento della popolazione.

Un presidio amato dalla città

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha sottolineato l’importanza del rinnovamento del Pronto Soccorso dell’Isola Tiberina: Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha ribadito quanto l’ospedale sia apprezzato dai cittadini, sottolineando che il rinnovamento rappresenta un presidio fondamentale per la città, specialmente nell’anno del Giubileo. Ha espresso soddisfazione per il progetto, assicurando il pieno supporto al rilancio.

La cerimonia di inaugurazione ha visto anche la partecipazione della presidente della Fondazione Leonardo Del Vecchio, Nicoletta Zampillo Del Vecchio, e del presidente di Sanità Isola Tiberina, Giuseppe Puglisi-Alibrandi, a testimonianza della rilevanza dell’intervento per la sanità pubblica romana.

Con la nuova “Culla per la Vita” e un Pronto Soccorso modernizzato, l’Isola Tiberina si conferma un presidio d’eccellenza per la Capitale, pronto ad accogliere e curare con professionalità e umanità.