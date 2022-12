Report Moovit, aumentano i tempi d’attesa dei mezzi pubblici nella Capitale

L’applicazione Moovit, ha pubblicato un report di fine anno, nel quale dimostra che con il rientro in presenza a lavoro, vi è stato un impatto sui tempi di attesa dei trasporti pubblici, dei mezzi di sharing e della mobilità urbana in generale.

Lo studio

Questa ricerca, elaborata grazie allo studio di numerosi viaggi effettuati tramite l’applicazione, è attualmente la più precisa e dettagliata circa la mobilità urbana. Lo studio, prende in considerazione 99 città di 24 nazioni del mondo, e vi analizza i tempi del viaggio, l’attesa alla fermata, il numero di cambi effettuati, le distanze percorse, la frequenza e l’impatto del Covid sulla scelta di mobilità dei cittadini.

Tra le città prese in considerazione, 9 si trovano in Italia: Roma, Milano, Firenze, Napoli, Torino, Venezia, Trapani, Genova e Bologna. La ricerca effettuata inoltre prende in considerazione tutti gli operatori che usufruiscono dei trasporti pubblici presenti in queste zone (autobus urbani ed extraurbani, metropolitane, treni).

I tempi d’attesa con un mezzo proprio

Lo studio, inoltre, mette in luce come in queste 9 aree italiane i tempi di attesa, rispetto al 2020, siano notevolmente aumentati. Ciò è spiegato dalla preferenza dei cittadini di utilizzare un proprio mezzo di trasporto. In media in Italia i tempi per raggiungere la propria destinazione ogni mattina sono 41 minuti. 52 minuti – Roma e Lazio (+4 minuti rispetto al 2020); 45 minuti – Napoli e Campania (+7 minuti); 44 minuti – Milano e Lombardia (+4 minuti); 41 minuti – Palermo e Trapani (+4 minuti); 40 minuti – Torino e Asti (+2 minuti); 39 minuti – Venezia (+4 minuti); 39 minuti – Firenze e Toscana (+4 minuti); 36 minuti – Genova e Savona (+2 minuti); 36 minuti – Bologna e Romagna (+2 minuti).

L’attesa dei trasporti pubblici

Diversi sono i tempi di attesa alla fermata dei trasporti pubblici: 14 minuti – media Italia; 29 minuti – Palermo e Trapani (+5 minuti rispetto al 2020); 20 minuti – Napoli e Campania (stabile); 16 minuti – Roma e Lazio (+1 minuto); 13 minuti – Torino e Asti (+1 minuto); 11 minuti – Firenze e Toscana (+2 minuti); 10 minuti – Milano e Lombardia (+1 minuto); 10 minuti – Genova e Savona (+1 minuto); 10 minuti – Bologna e Romagna (+1 minuto); 10 minuti – Venezia (+2 minuti).

Media delle distanze percorse quotidianamente

La media delle distanze, riportata nel rapporto, che quotidianamente si effettuano sono 7,32 km, ma variano a seconda della città in cui ci troviamo: 8,78 km – Napoli e Campania; 8,57 km – Milano e Lombardia; 8,18 km – Venezia; 8,16 km – Bologna e Romagna; 7,52 km – Roma e Lazio; 7,17 km – Firenze e Toscana; 6,31 km – Genova e Savona; 5,79 km – Torino e Asti; 5,45 km – Palermo e Trapani.

Ha inciso notevolmente sui dati dello studio anche la pandemia che ha portato una percentuale alta degli individui a preferire un mezzo privato per cercare di evitare la diffusione del virus.

