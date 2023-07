Renzi: “Salvini e Meloni introducono prelievo forzoso dai conti correnti” – Video

(Adnkronos) – "Hanno deciso di entrare nei vostri conti correnti. E chi lo ha deciso? Salvini e Meloni. Incredibile, nella delega fiscale anziché preoccuparsi di abbassare le tasse, il governo permette all'Agenzia delle Entrate e ai vari soggetti istituzionali di entrare nel conto corrente con il cosiddetto prelievo forzoso e portare via i soldi delle tasse o delle multe". Così Matteo Renzi in un video su Instagram. "E' una cosa che Salvini e Meloni avevano giurato che non avrebbero mai fatto. Anzi, si lamentavano degli altri accusandoli di mettere le mani nelle tasche degli italiani. Allora, io presenterò un emendamento la prossima settimana in commissione per cancellare il prelievo forzoso. "Vediamo se Salvini e Meloni si rimangiano anche questa promessa". —[email protected] (Web Info)

