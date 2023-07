Reggio Emilia, lite per la fila all’autolavaggio: invalido preso a bastonate

(Adnkronos) – Si trovava presso un autolavaggio della Val d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, quando un uomo invalido, in attesa di lavare la propria autovettura, è stato preso a bastonate da un 60enne al culmine di un diverbio inerente alla precedenza sulla fila. I fatti risalgono al 23 giugno scorso, il litigio prima verbale si è trasformato in aggressione dopo che il 60enne è sceso dalla sua auto con in mano un bastone colpendo più volte al capo, al corpo e alle braccia la vittima di 52 anni, causando all'uomo ferite giudicate guaribili in 7 giorni dai sanitari dell’ospedale di Montecchio Emilia. L’aggressore è poi risalito in auto e se ne è andato. La vittima è però riuscita a prendere la targa della sua vettura e all'indomani il 52enne si è recato dai carabinieri della Stazione di Montecchio Emilia per denunciare quanto accaduto. Dopo gli accertamenti, i militari sono riusciti a risalire al responsabile che è stato denunciato con l’accusa di lesioni aggravate. —[email protected] (Web Info)

