Reggio Calabria, Cassazione annulla la condanna: Falcomatà torna sindaco

(Adnkronos) – Annullata senza rinvio, da parte della Cassazione, la condanna nel processo 'Miramare' nei confronti di Giuseppe Falcomatà, che torna quindi sindaco di Reggio Calabria. Lo riferisce all'Adnkronos il legale di Falcomatà, Giandomenico Caiazza. "Leggeremo le motivazioni ma dal dispositivo si capisce che la condanna viene annullata senza rinvio perché – afferma il legale – è riconosciuta quella che tecnicamente si chiama 'desistenza volontaria' ossia la delibera non ha mai avuto un seguito concreto". "Questo processo non doveva nemmeno iniziare – continua l'avvocato – Falcomatà", che nel frattempo era stato sospeso, "può tornare a fare il sindaco anche se ha perso parte della consiliatura in ragione di una legge assurda, la legge Severino, che penalizza gli amministratori prima di un giudizio definitivo". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata