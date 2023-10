Razzi dalla Striscia di Gaza contro Israele: morta una donna

(Adnkronos) – Pioggia di razzi nelle ultime ore dalla Striscia di Gaza in direzione di Israele, dove in varie città sono suonate le sirene di allarme. Secondo il Jerusalem Post la raffica di razzi ha colpito le zone centrali e meridionali di Israele e, riferisce il sito del giornale citando il servizio di soccorso Magen David Adom, almeno un razzo ha centrato un edificio nel consiglio regionale di Gederot, dove è morta una donna di 70 anni. Sempre qui è rimasto ferito un uomo di 52 anni. A Yavne è rimasto ferito un 20enne. E' "il giorno della grande rivoluzione", afferma Mohammad Deif, comandante militare di Hamas in una dichiarazione in cui rivendica l'attacco. Per le forze di sicurezza israeliane si è trattato di "un'operazione combinata". "Terroristi si sono infiltrati in Israele da Gaza. Agli abitanti nell'area è stato chiesto di rimanere nelle loro case", si legge in un messaggio delle forze israeliane (Idf). "Le Idf proteggeranno i residenti dello Stato di Israele, l'organizzazione terroristica di Hamas pagherà un prezzo molto alto", affermano in un comunicato le forze israeliane (Idf). —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

