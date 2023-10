Rai, conduttrice svenuta in studio: la notizia gela | Chiamato subito il medico

In un noto studio televisivo un’amatissima conduttrice ha avuto un mancamento. Terzi sono intervenuti per spiegare come sta

La reta Rai, come sempre, offre al fedele pubblico dei programmi televisivi avvincenti. Alcuni da anni riscuotono un grande successo, di conseguenza vengono riproposti ben volentieri.

Don Matteo, Porta a Porta, Storie italiane, E’ sempre mezzogiorno, Il Paradiso delle Signore, La vita in diretta e tanti altri ancora. La lista è infinita, senza tener conto dei nuovi come La volta buona di Caterina Balivo.

A breve avrà inizio uno show che farà compagnia ogni sabato sera a partire dal prossimo. Una delle partecipanti ha tenuto tutti col fiato sospeso. Ha colto alla sprovvista e non era sua intenzione.

In poche parole ha fatto preoccupare per aver avuto un malore dietro le quinte del programma. E' stata la conduttrice a mettere in chiaro come sono andate realmente le cose.

Svenimento avvenuto davanti alle telecamere della Rai

Nata il 17 aprile 1966 a Monza, si è trasferito a Milano per lavorare come modella e ha avuto la possibilità di comparire nel piccolo schermo quando ero ancora una sedicenne. Successivamente il debutto televisivo è avvenuto accanto a Teo Teocoli e Marco Columbro. Con il tempo ha avuto la possibilità di collaborare con Alessandro Cecchi Paone e Massimo Giletti.

Mattina 2, In famiglia, Pomeriggio in famiglia e Mattina in famiglia sono solo alcuni dei programmi televisivi di cui si è occupata. Ha lavorato sia in Rai che a Mediaset. Per quanto riguarda la vita privata è sposata con Lucio Presta ed è nonna di due nipoti. Avete sicuramente capito di chi stiamo parlando.

Parole rassicuranti sulle condizioni di salute della conduttrice

La donna in questione non è altro che Paola Perego, impegnata con lo show Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Anche stavolta nel cast non mancheranno delle bellissime della tv, ragion per cui in tanti resteranno incollati davanti al piccolo schermo. In pratica durante le prove in sala con il ballerino professionista Angelo Madonia ha avuto un mancamento improvviso. La scena è stata ripresa dalle telecamere e poi proposta a Domenica In da Mara Venier.

Milly Carlucci è stata una delle ospiti, dunque ha colto l’occasione per parlare dello show che avrà inizio sabato 21 ottobre su Rai 1. Poi si è soffermata sulle condizioni di salute della Perego: “Sta bene. Basta un po’ di cervicale e quando si fanno le piroette e la fine”, ecco cosa ha detto per rassicurare i fan della Perego.

