Eleonora Giorgi, senza pelli sulla lingua sul divorzio tra il figlio e l’ex nuora (famosa): “Molto immatura per…”

La carismatica Eleonora Giorgi a ruota libera senza peli sulla lingua e a ruota libera sul divorzio del figlio e l’ex nuora. E parliamo di una bella famosa.

Non è di certo una donna che si fa alcun problema a dire quel che pensa anche se si tratta di qualcosa di scomodo. Non per nulla lei è una persona molto schietta e sempre alla costante ricerca del vero. Lei, la divina Eleonora Giorgi, attrice amatissima per il Grande e Piccolo Schermo, nonché attivissima pure in Teatro, è tuttora sulla cresta dell’onda.

Non per nulla è super richiesta anche come gradita ospite nei vari salotti televisivi che pullano ovunque. Da più di un anno ha realizzato il suo sogno di diventare nonna del bellissimo Gabriele. Il bimbo è la copia spiaccicata, fisicamente parlando, del suo ex marito Massimo Ciavarro, con il quale è in buoni rapporti, e del figlio Paolo.

La mamma è l’influencer Clizia Incorvaia che però ha anche un’altra figlia, oggi grandicella. Stiamo parlando della meravigliosa Nina che è nata nel corso del suo passato matrimonio con il leader de Le Vibrazioni Francesco Sarcina. Da tempo si parla di nozze per lei e il suo Ciavarro e i loro fan attendono a stretto giro il lieto annuncio.

Non per nulla lei, nel corso dell'estate, aveva mandato molti indizi a riguardo. Uno su tutti ha fatto pensare ai più che il rito non sarebbe stato poi così lontano. E parliamo del fatto che lei abbia deciso di apparire in alcuni scatti con indosso un elegante costume bianco intero con scritto The Bride, ovvero la sposa. Fatto sta che ora come ora tutto tace al riguardo.

Eleonora, che ha da sempre caldeggiato l’unione di Paolo con Clizia, fin da quando si sono conosciuti poco prima della pandemia nella Casa Più Spiata d’Italia, ha parlato del divorzio del figlio. Tuttavia non si tratta del suo secondogenito ma del primogenito che non ama molto apparire. Stiamo parlando di Andrea che di cognome fa Rizzoli. Che cosa ha detto la sua mamma della sua ex moglie.

Alice Bellagamba, ” Molto immatura per quel passo”

La donna in questione è la ballerina e attrice, nonché ex star di Amici, Alice Bellagamba. Lei e Andrea si sono sposati soltanto pochi mesi dopo la loro conoscenza. Il loro matrimonio è stato lampo e a dire stop è stata lei. Lei che è stata etichettata come immatura dalla sua ormai ex suocera. ” Lei si è sposata in buona fede ma era molto immatura per quel passo“, ha spifferato Eleonora dalla D’Urso tempo fa.

In ogni caso lei e la ex nuora sono rimaste in buoni rapporti. Inoltre lei non prova rancore per Alice ma solo un gran dispiacere per quel che è successo. Tanto più che ha sostenuto che avrebbero potuto mettere al mondo un bellissimo bambino. Tuttavia a darle la gioia di diventare nonna, come ormai ben sappiamo, ci ha pensato Paolo. E lei è sempre più innamorata del piccolo Gabriele.

