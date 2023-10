Carlo Conti schiacciato dalla brutta notizia: persa la donna per una caduta | Com’è ridotta

Carlo Conti, il conduttore toscano ha le mani nei capelli. La notizia è terribile. Persa la donna dopo una rovinosa caduta.

Brutte, bruttissime notizie per lo strepitoso Carlo Conti. Lui che è un immenso professionista, nonché uno dei più amati conduttori dagli italiani. E in molti, dopo che il mitico Amadeus ha dichiarato a spron battuto che il Festival 2024, ormai quasi alle porte, sarà l’ultimo a quale lavorerà nelle vesti di direttore artistico e di conduttore, sperano che ci sia lo showman fiorentino a prendere il suo posto.

Del resto pure lui è un grandissimo appassionato ed esperto di musica. Al di là che sovente conduce molte trasmissioni a carattere musicale, lui è nato dal punto di vista professionale in Radio. In passato poi ha già lavorato per la kermesse canora che tutto il mondo ci invidia dimostrando di essere eccellente pure in tale direzione.

E lui, dal canto suo, come ha fatto chiaramente capire nel corso di recenti interviste, non sarebbe affatto dispiaciuto di ripetere l’esperienza. In ogni caso ora viaggiamo solo nel campo delle ipotesi. Nel presente di Carlo c’è Tale & Quale Show che da tanti anni ci fa compagnia il venerdì sera in prime time su Rai 1. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Carlo Conti, persa la donna per una caduta

Anche quest’anno è un vero successo e le esibizioni, in certi casi molto emozionanti mentre in altri assolutamente esilaranti, dei concorrenti vip in cara, sono riprese prontamente sui Social. E qui diventano non solo super commentate ma solitamente pure virali. La prima gatta da pelare per quanto concerne lo show è stata l’uscita di scena di Cristina Scuccia poco prima del fischio d’inizio.

Al suo posto è arrivata la meravigliosa Jo Squillo. L’annuncio lo aveva dato lo stesso conduttore fiorentino tramite un post bello preciso, condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Successivamente si è mormorato di forti discussione dietro le quinte tra alcune concorrenti ma ora Conti ha un altro problema da risolvere. La donna è caduta e ora è fuori dai giochi.

Maria Teresa Ruta fuori, dentro Guenda Goria

Parliamo della conduttrice ed ex vippona Maria Teresa Ruta. A quanto pare, stando a quanto si legge su TvBlog, la concorrente si sarebbe fatta molto male durante le prove. Non sarebbe dunque in grado di gareggiare nella prossima puntata dello show. Al suo posto dovrebbe subentrare la figlia, ovvero la bellissima Guenda Goria, frutto del suo passato amore con Amedeo Goria.

Invariata rimarrebbe l’artista da imitare ovvero la mitica Elettra Lamborghini. E tra l’altro si parla di un’imitazione molto attesa dal momento che tra le concorrenti figura Ginevra Lamborghini, sorella minore della divina Elettra, con la quale pare che tuttora non scorra buon sangue. E intanto si attende l’annuncio ufficiale da parte di Carlo.

© Riproduzione riservata