Federica Sciarelli, via da Chi l’ha visto? La tristezza delle storie l’ha completamente annientata in questi anni | Ora c’è la verità

Federica Sciarelli dirà addio al suo programma televisivo Chi l’ha visto? Una doccia fredda per i fan, ma lei stessa è intervenuta per mettere in chiaro le cose

Nata a Roma il 9 ottobre 1958, Federica Sciarelli da sempre ha voluto intraprendere una carriera giornalistica. È arrivata l’occasione nel 1987 quando le viene assegnata la sezione politica del TG3. Di conseguenza ha seguito i maggiori partiti politici fino a diventare un’inviata.

Poi è diventata conduttrice occupandosi di primo piano, ovvero l'approfondimento del telegiornale e dal 2004 è al timone della conduzione di Chi l'ha visto? su Rai 3.

È un programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e si affrontano casi tuttora irrisolti ogni mercoledì dal 1989. Qualche anno dopo è arrivata la Scialdini, ma prima di lei ci sono stati Donatella Raffai e Paolo Guzzanti e a seguire Alessandra Graziottin, Daniela Poggi per poi arrivare all’attuale conduttrice.

In queste ore sta facendo discutere perché pare che ci sia l’ipotesi di un suo ritiro dal piccolo schermo. Ciò significherebbe lasciare Chi l’ha visto? nelle mani di qualche collega. Ma come stanno davvero le cose? È stata lei a spiegare ogni singolo dettaglio.

Federica Sciarelli a ruota libera sul suo futuro professionale

Tutti sono concordi nel dire che la conduttrice abbia una professionalità tale da indurre il pubblico a restare incollato davanti alla televisione. Con attenzione e tanta meticolosità si occupa di argomenti delicati e gli ascolti non deludono mai.

Durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la Sciarelli ha deciso di parlare apertamente sull’argomento inerente al suo addio e a quello di alcuni colleghi. Andiamo a scoprire cosa ha detto.

“A me piace il lavoro sporco”

“Chi l’ha visto per me e casa. E poi i direttori di rete, tutti, quando vedono i nostri risultati mi dicono: ‘Sciarelli, non è che può restare in un altro anno?’…Quando farò il 5% mi daranno un calcio“. Poi ha proseguito che gli altri vertici gli hanno chiesto di dirigere Rai 3, però lei è sempre stata decisa nel dare una risposta: “Ho risposto di no. A me piace il lavoro sporco, stare al montaggio, discutere con i miei”.

Senza peli sulla lingua, ha espresso un suo pensiero riguardo l’addio di alcuni colleghi: “Sono di sinistra, nessuno mi ha mai messo in discussione. Però ho visto andare via con grande dispiacere alcuni dei miei compagni di viaggio di sempre Fabio Fazio e Lucia Annunziata…È una grande perdita, anche per la rete“. Per fortuna lei resterà ancora per un anno a farci compagnia.

