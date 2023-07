Rai cancella la striscia quotidiana di Filippo Facci

(Adnkronos) – La Rai non manderà in onda la striscia quotidiana di cinque minuti 'I facci vostri', inizialmente annunciata per settembre e affidata al giornalista Filippo Facci. Lo ha deciso l’Amministratore delegato Roberto Sergio, informata la Presidente Marinella Soldi, d’intesa con il Direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini e, per i profili di sua competenza, il Direttore Generale Giampaolo Rossi. Lo spazio in palinsesto verrà naturalmente coperto dal prolungamento del programma del mattino di Rai 2 'I fatti vostri'. Il programma che sostituirà Cartabianca sarà comunicato nel Cda del 25 luglio. La decisione arriva dopo le polemiche per le parole che il giornalista in un articolo ha dedicato alla vicenda relativa al figlio di Ignazio La Russa, coinvolto in un'indagine per violenza sessuale. "Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa", aveva scritto, suscitando l'indignazione dell'opposizione che aveva chiesto azioni immediate al governo e ai vertici Rai per lo stop della striscia prima del Tg2. "Mi accusano di reati inesistenti ma non riscriverei la frase. È un passaggio stilistico, può non piacere e infatti non è piaciuto a molti, e la mia sconfitta professionale e il mio dispiacere derivano proprio da questo: ne hanno fatto un caso, questo senza aver letto tipicamente il resto dell’articolo da cui il passaggio è estrapolato. Vale per chiunque sia intervenuto su questa polemica e abbia addirittura ritenuto di investirne la Rai, colpevole di avermi proposto dal settembre prossimo una collabo- razione per ora neppure formalizzata", la difesa di Facci in un suo intervento sul quotidiano 'Libero' dopo le polemiche. Oggi, tuttavia, la cancellazione del programma.

