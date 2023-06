Rai 2023/24, da ‘Report’ al posto di Fazio a Bortone al posto di Gramellini: i nuovi palinsesti

(Adnkronos) – Sarà 'Report' a prendere il posto di 'Che Tempo Che Fa' la domenica sera su Rai3. A quanto apprende l'Adnkronos infatti il programma di Sigfrido Ranucci è stato spostato dal lunedì alla domenica in prima serata, prendendo il posto rimasto vuoto dopo che Fabio Fazio ha lasciato la Rai per andare a Discovery. Una decisione che sarebbe stata presa d'accordo con Ranucci. Sempre la domenica al posto di Lucia Annunziata, anche lei uscita dalla Rai, ci sarà Monica Maggioni. Quanto al nome del programma, 'Mezz'ora in più', dovrebbe cambiare perché si tornerà al format di mezz'ora con un'intervista, seguito da 'In Mezz'ora Storie' che conterrà alcuni reportage. Il sabato sera su Rai3 Serena Bortone prenderà il posto di Massimo Gramellini. Pino Insegno, infine, da gennaio dovrebbe condurre 'L'Eredità', il preserale di Rai1. Sarebbero queste le principali novità dei palinsesti 2023-2024 presentati oggi dall'Ad Roberto Sergio al Consiglio d'amministrazione. Il lunedì sera al posto di 'Report' su Rai3 dovrebbe andare 'Presadiretta' di Riccardo Iacona che poi lascerà spazio a un talk, il cui nome non è stato ancora definito, condotto da Nunzia De Girolamo. Quanto alle voci circolate sulla possibile conduzione di 'Rebus' al posto di Corrado Augias (che invece manterrà 'Le Gioie della Musica' sempre su Rai3), che vedevano addirittura alternarsi tre conduttori tra i quali Pietrangelo Buttafuoco, sono state smentite dal diretto interessato. 'Rebus' durerà un'ora e sarà condotto da Giorgio Zanchini insieme ad altre personalità di diversa estrazione politica. Infine Bortone, oltre a prendere il posto di Gramellini il sabato sera, condurrà anche un programma di circa 50 minuti nell'access prime time di Rai3. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata