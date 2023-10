Raffreddore mette ko gli italiani. Bassetti: “Quasi peggio del Covid di oggi”

(Adnkronos) – "Il raffreddore che sta mettendo Ko in questi giorni molti italiani è quasi peggio del Covid dei giorni nostri. Ed è anche 'long'. Bentornati nella normalità dei virus". A segnalare il 'long raffreddore' che molti italiani stanno sperimentando in questa fase pre-invernale è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. L'esperto lo accosta al Covid, segnalando proprio uno studio che fa il confronto fra la malattia portata da Sars-CoV-2 e altre infezioni respiratorie acute. Nel lavoro scientifico, pubblicato su 'eClinicalMedicine' del gruppo 'The Lancet', si mette in evidenza che sia le infezioni respiratorie acute da Sars-CoV-2 sia quelle non-Covid sono associate a un'ampia gamma di sintomi più di 4 settimane dopo l'infezione acuta. E infatti gli autori concludono che la ricerca sulle sequele post-acute delle infezioni respiratorie dovrebbe estendersi oltre Sars-CoV-2 e includere anche altri agenti patogeni. "Chissà se i catastrofisti del Covid lo hanno letto?", conclude Bassetti. —salute/sanitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata