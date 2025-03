Qui i due cani non li vede nessuno | Questo TEST ha mandato in tilt l’intero Paese: solo lo 0,2% trova la soluzione

Hai un quoziente intellettivo superiore rispetto alla media? Dimostralo accettando questa sfida che ha dato a molti del filo da torcere.

Il cane è per antonomasia il migliore amico dell’uomo. Molti ricordano senza dubbio Argo, l’unico che riconobbe Ulisse dopo anni di assenza da Itaca nelle vesti di un vecchio mendicante. L’emozione di averlo rivisto fu tale che il cuore non riuscì a resistere.

Argo simboleggia la fedeltà nei confronti del padrone ed è questo che rende i cani degli esseri speciali. Tante sono le famiglie italiane che ne hanno accolto uno tra le mura domestiche e regalano un’immensa gioia.

In questo caso l’amico a 4 zampe è al centro dell’attenzione perché è stato condiviso sul web un test visivo che richiede di individuarne due in un ambiente specifico.

Se vuoi metterti alla prova devi essere consapevole che potresti non farcela, anche perché la sfida prevede un limite di tempo…Si sta parlando di una manciata di secondi.

Test visivo sta mettendo in difficoltà. Impresa ardua!

Questo test visivo, pubblicato sul sito greenme.it, sta mettendo a dura prova anche le menti più eccelse perché sembra semplice, ma non è per niente così! Per questo motivo è consigliabile non peccare si presunzione se si vuole evitare una brutta figura con gli sfidanti. Infatti la prima regola è non dare tutto per scontato poiché la beffa potrebbe essere dietro l’angolo.

Inoltre è fondamentale non farsi prendere dal panico per i pochi secondi che si hanno a disposizione. Del resto la fretta non è una buona alleata per affrontare un’impresa simile. Il test visivo che sta mettendo tutti a dura prova propone un’area bagnata dal mare. Andando nello specifico, si tratta di una foto di un utente social dell’Australia. Il suo intento era riprendere i due cani che si sono mimetizzati nel paesaggio.

Ecco dove si trovano i due cani nello scatto

Sono scaduti i 10 secondi e non hai trovato i cani all’interno della foto? Se ci sei riuscito allora vuol dire che sei un genio, in caso contrario non devi assolutamente scoraggiarti. Il primo cane è in primo piano e si trova tra i sassi. Il colore del pelo è simile a quello dei sassi, ma ciò che cattura l’attenzione è la sua coda.

L’altro, invece, è più difficile da individuare. Tuttavia con un po’ di concentrazione si può notare che è più distante rispetto al primo. Di preciso, è collocato in alto a sinistra della foto. Non è facile questo test perché richiede di trovare due elementi, non uno, in pochissimi secondi. Allenati ogni giorno e senza dubbio il prossimo test visivo sarà una passeggiata.