Con 1,59 euro da MD porti a casa il PRANZO per l’intera famiglia | Mai visto una cosa del genere, file impazzite alle casse

MD ha stupito tutti stavolta con un volantino pazzesco. Con pochi soldi riempirai del tutto il carrello della spesa. Andiamo a scoprire quali sono le occasioni imperdibili!

MD è una società italiana di grande distribuzione organizzata e ha in tutto 820 punti vendita sparsi soprattutto in Italia. Fu fondata da Patrizio Podini nel 1994 e attualmente ha sede a Gricignano di Aversa. La tensione è sempre stata focalizzata sul discount e nel 2022 è stato fatturato ben 3,4 miliardi di euro.

Si tratta di un dato che parla da solo e sicuramente nel corso degli ultimi anni il numero è aumentato a dismisura. Il merito è senza dubbio anche del personale sempre attento alle esigenze dei clienti.

Da non dimenticare la qualità dei prodotti alimentari collocati sugli scaffali con cura ogni giorno. Il rapporto qualità-prezzo permette a tutti di portare a casa le borse della spesa belle piene.

È sicuramente confortante per coloro che hanno una famiglia numerosa. Tante bocche da sfamare senza fare delle rinunce rilevanti. A tal proposito l’ultimo volantino sta riscuotendo un grande successo.

MD batte tutti proponendo delle offerte incredibili

Il volantino MD ha delle offerte valide dal giorno 11 marzo fino al 23 marzo 2025. È possibile approfittarne solo tramite App MD, quindi sarebbe opportuno installarlo per cogliere al volo queste occasioni. Gli sconti sono evidenti perché c’è la possibilità di mettere a confronto i prezzi. Per esempio il Salametto Tipo Milano non costerà 1,99 euro, bensì 1,59 euro.

Proseguendo nella lettura nell’elenco ci sono anche altri alimenti: lo stracchino light a 0,89 euro, il prosciutto cotto Nazionale a 2,49 euro, gli gnocchi alla sorrentina a 1,69 euro, il merluzzo a 3,29 euro, una confezione di 6 cornetti dell’Algida a 4,99 euro e i cetrioli a 1,15 euro. Ma aspetta…le sorprese non sono finite qui.

Un prodotto alimentare che piacerà all’intera famiglia

“Un’esperienza di sapori, colori e qualità che trasforma il tuo pasto in una nuova esperienza di gusto, per portare equilibrio e benessere direttamente sulla tua tavola…Vieni a scoprire le bontà della nuova linea di zuppe vellutate e piatti pronti a marchio”, ecco cosa si può leggere. Ci sono le zuppe con il marchio di una spesa a partire da 1,59 euro!

Si tratta di una vera delizia per il palato e allo stesso tempo l’intera famiglia può mangiare con gusto un piatto leggero e invitante allo stesso tempo. Se ti piace la zuppa proposta da MD allora dovresti correre al supermercato e farne una buona scorta.