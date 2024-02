Questo borgo è un vero tuffo nel passato, il tesoro arroccato sulla montagna è da visitare assolutamente

Alla scoperta di uno dei borghi più suggestivi d’Italia: il paesello di Cori regala ai visitatori un’autentica immersione nel passato.

Cori, anticamente noto come “Cora dei volsci“, è un incantevole borgo situato in provincia di Latina, ai piedi dei monti Lepini.

Questo pittoresco centro storico, ricco di testimonianze millenarie, offre una panoramica mozzafiato sui colli Albani e sulla Pianura Pontina, regalando ai visitatori un’esperienza in bilico tra presente e passato assolutamente indimenticabile.

Cori affonda le sue radici nell’età del Bronzo (secondo gli storici risale addirittura al XII secolo a.C.), ed apparteneva anticamente alla federazione dei Prisci Latini; ancora oggi è possibile rivenire nei suoi vicoli tortuosi tracce del suo glorioso passato, che ha testimoniato epoche di splendore e declino.

La città vanta anche alcuni punti di spiccato interesse storico e culturale, nonché una selezione di prodotti enogastronomici d’eccellenza e in grado di deliziare tutti i palati: scopriamo nel dettaglio le meraviglie di Cori nel prossimo paragrafo.

Le chicche più pregevoli del borgo di Cori

Il borgo di Cori è caratterizzato dalla Chiesa di Santa Maria della Pietà, un gioiello romanico costruito sulla base di un antico tempio romano, probabilmente dedicato in origine a Diana e alla Dea Fortuna. La struttura custodisce in particolare un candelabro pasquale del XII secolo, un sarcofago cosmatesco e un suggestivo quadro della Madonna del Rosario.

Un altro punto di interesse è certamente la Chiesa della SS. Annunziata, costruita tra il 1521 e il 1526 in stile barocco, come testimonia il fastoso soffitto a cassettoni dorati. Il santuario ospita al suo interno il celebre dipinto di San Carlo Borromeo, firmato Niccolò Pomarancio e tappa irrinunciabile per gli appassionati d’arte. Da non trascurare anche la Chiesa di Santa Oliva, risalente alla prima metà del XII secolo e costruita in stile romanico. Oggi sede del Museo delle città e del territorio, essa conserva un ciclo pittorico del 1953 raffigurante scene del Vecchio e del Nuovo Testamento, e corona la tradizione artistica di Cori.

I prodotti enogastronomici tipici di Cori

Tra una passeggiata e l’altra tra i vicoli di Cori, è possibile degustare un’ampia selezione di vini pregiati, molti di essi fiori all’occhiello del made in Italy nel panorama vinicolo mondiale.

Tra i prodotti tipici locali, spiccano invece i formaggi a denominazione DOP, il fragrante olio extravergine di oliva, i salumi e i prodotti da forno: niente di meglio per accompagnare un calice di Cori Rosso DOC!