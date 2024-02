La spiaggia più bella si trova proprio nel Lazio: altro che Sardegna e Sicilia | Ci vengono da tutto l’Italia

Non c’è partita, la spiaggia più bella in assoluto si trova nel Lazio. Tutt’altra cosa rispetto alla Sardegna e alla Sicilia.

Ora che siamo giunti a Febbraio e che pertanto le festività natalizie, che hanno occupato le nostre vite fino ai primi giorni del mese di Gennaio, sono diventate un pallido ricordo, si comincia a pensare pian piano alla primavera. Le giornate iniziano a diventare più lunghe e nonostante tuttora faccia freddo si percepisce l’aria di cambiamento.

Il Festival di Sanremo sta per iniziare e ci incanterà non solo con il grande spettacolo ma anche con un vero tripudio di fiori e di colori. San Valentino ci farà battere i cuori e poi a Marzo festeggeremo la donna e i papà. E poi quest’anno il 31 arriva Pasqua. E durante quella festività solitamente si inizia a pensare alle tanto agognate e sudate vacanze estive.

Diciamo che è talvolta l’occasione per parlarne con amici, partner e familiari, per cercare di organizzare qualcosa di bello, divertente e rilassante e che non ci costringa a spendere una fortuna. Il che, con la grande crisi che serpeggia tuttora nel nostro Paese, sarebbe proprio da evitare come la peste. E per farlo possiamo puntare a delle belle spiagge presenti nel nostro Paese, tra cui una sita nel Lazio.

La spiaggia più bella si trova nel Lazio

Parliamo, udite udite, di una top che vi farà sognare ad occhi aperti in realtà in tutti quanti i periodi dell’anno. Fatto sta che, dati e sondaggi alla mano, è ancora sconosciuta ai più. Diciamo che a parte le persone che abitano nella Regione, le altre che la conoscono si contano sulla punta delle dita.

Qui si respira un’aria pulita e sembra che il tempo si sia fermato. Strade bianche in calce che sono illuminate in maniera affascinante dei raggi del sole e scorci sul mare talmente belli che sembrano essere stati dipinti da una mano super esperta. Possiamo visitare grotte e ammirare scogli che hanno sempre il loro indiscutibile fascino. Siete pronti a scoprire di quale spiaggia stiamo parlando?

Sperlonga, una vera perla da amare e da visitare

Parliamo di quella di Sperlonga, definibile, e pure a buonissima ragione, come un’autentica perla della provincia pontina e che merita pertanto ben più di una visita. Il mare qui è limpido e pulito. Anzi, come sentenziano molti sui Social, pare di essere in una piscina naturale. Tra l’altro non dovremmo parlare di una sola spiaggia dal momento che ce ne sono svariate.

E sono tutte libere e nel contempo super attrezzate. Capite dunque che sono assolutamente l’ideale anche per le famiglie e per chi ha bambini piccoli. Inoltre i costi per un eventuale soggiorno sono piuttosto competitivi. Non per nulla una settimana di permanenza in un hoetl a 3 stelle costerebbe di media sui 1200 euro circa.