Dimentica Cortina d’Ampezzo, le migliori piste per sciare le trovi a un’ora da Roma: te ne innamorerai

Bye bye Cortina D’Ampezzo! Le migliori piste dove puoi sciare le trovi a due passi da Roma. Meravigliose.

Di certo ora che l’inverno ci sta quasi per salutare, come sia l’agenda che il calendario ci insegnano., costa molto meno affrontare le classiche vacanze sulla neve. Indubbiamente nel periodo natalizio i costi erano saliti alle stelle in ogni località, soprattutto in quelle più in. E fra di esse va ovviamente annoverata la divina Cortina d’Ampezzo.

Questa è tuttora una delle mete più amate dai vip, non solo italiani. Moltissimi cine panettoni tra l’altro sono stati girati qui, a dimostrazione di quanto questo luogo si amato nel nostro Paese. Fatto sta che se abitate nel Lazio potete comunque avere a che fare con delle piste da sci degne di nota senza per forza di cosa spingervi fino lì.

Magari sono meno note ma questo non significa affatto che non possano essere magnifiche. L’ideale per conoscerle e viverle a pieno polmoni è questo periodo perché tra qualche settimana, con l’arrivo della primavera, sarà davvero dura riuscire a sciare. Tra l’altro ora i listini sia per quanto concerne i soggiorni che i vari servizi offerti sono notevolmente abbassati.

Bye bye Cortina d’Ampezzo, la migliori piste da sci le trovi a due passi da Roma

Insomma, sarebbe sciocco non approfittarne. Tanto più che in queste zone potrete trovare tanto divertimento per tutta la famiglia, bimbi inclusi. Inoltre qui non solo potrete godere della presenza di paesaggi naturali talmente belli da togliervi il fiato ma anche ricchezze artistiche e storiche che vi lasceranno a bocca aperta.

Potrete dedicarvi a delle belle passeggiate, anche nel borgo, così come sui monti, in compagnia di guide esperte. Dunque, oltre a sciare potrete pure dedicarvi all’escursionismo. I vostri figli più piccoli potranno divertirsi un mondo andando sugli slittini, seguiti da maestri e poi trascorrere del tempo assai piacevole in parchi meravigliosi. Ora siete pronti a scoprire dove potrete vivere tutto questo?

Livata, un monte da amare

Dovrete recarvi a Livata che è una bellissima stazione turistica montana sita esattamente nel divino parco dei Monti Simbruini, nonché nel comune di Subiaco. Dista esattamente 80 km dalla Capitale ed è una meta amatissima dai romani. Per la verità è fantastica da vivere in tutte le stagioni dell’anno.

Sono difatti tantissime le attività proposte di svago e sportive e che possiamo affrontare maggiormente nei periodi estivi come delle belle gite in canoa ad esempio. Insomma, se volete prendervi qualche giorno di mero relax da trascorrere insieme alla vostra famiglia o i vostri più cari amici sapete dove andare.