Immerso nel verde e con affaccio sul lago, questo borgo è un’oasi di puro relax | Non vorrai più tornare a casa

Un borgo fantastico da amare, sito a due passi dal lago e attorniato dal verde. Non vorrai più lasciarlo.

Si ha voglia di stare a contatto maggiormente con Madre Natura ora che pian piano stiamo per salutare con la manina l’inverno. Del resto dopo tanti mesi trascorsi in casa con i riscaldamenti accessi ora si vuole bearsi del calore dei raggi del sole e della sua luce. Se poi le giornate sono belle è davvero piacevole passeggiare o fermarsi a leggere un buon libro seduti su una panchina.

Se poi la vista che possiamo ammirare è da cartolina ancora meglio. Nel nostro Paese, e non solo per la verità, sono state posizionate in luoghi strategici, panchine giganti, molte delle quali sono nel Lazio. E’ così possibile fermarsi anche solo per qualche istante, sedersi lì da soli o in compagnia del proprio partner è un’esperienza da vivere almeno una volta nella vita.

Come è bene visitare un paesino che è praticamente completamente immerso nel verde e si affaccia sul lago che ha sempre il suo insindacabile fascino. Diciamo che è in grado di emozionare, in tutte quante le stagioni dell’anno, le anime più sensibili e romantiche anche nel senso più etimologico del termine.

Un borgo immerso nel verde e fronte lago, lo amerete alla follia

Qui si respira un’aria di autentico relax, Non per nulla possiamo parlare, senza se e senza ma, di una vera e propria oasi di pace. Il che è da vedersi come una manna dal cielo vista la vita eccessivamente caotica che sovente siamo costretti a vivere. E con i grandi problemi che dobbiamo affrontare per via della crisi e dei vari rincari, trascorrere dei momenti sereni lontani dal Caos è un super toccasana.

Del resto stare bene significa anche avere la mente più serena e tranquilla. E per averla è opportuno poter staccare di tanto in tanto dalla classica routine quotidiana, cambiando aria. E se ne sentite più che mai l’esigenza in questo momento, andate a preparare immediatamente la valigia. Si parte per questo borgo!

Capodimonte, una vera oasi di pace

Parliamo di Capodimonte che è sito nel Lazio, in particolare nella provincia della città di Viterbo. Si affaccia direttamente sul Lago di Bolsena. Il paesino è molto piccolo ed è letteralmente adagiato su promontorio che si protende proprio verso il lago. Qui sarà divino passeggiare anche tra le vie che sono pure ricche di storia.

Da visitare assolutamente è la Rocca Farnese, nonché Palazzo Borghese. Tra l’altro pensate che alla Collegiata di Santa Maria Assunta sono tuttora conservati alcuni preziosi stucchi attribuiti al Vignola. Possibile è anche effettuare delle piccole gite a bordo di battelli così come deliziare il palato nei deliziosi ristoranti tipici del luogo. La specialità? Pesce!