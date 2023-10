Questo bimbo sorridente è il più famoso della musica italiana: dopo il catastrofico incidente è ridotto così

Qui un bimbo sorridente, oggi la star della Musica Italiana. Dopo il terribile incidente, è cambiato.

In questa splendida e deliziosa foto, decisamente dal sapore amarcord, possiamo vedere un bel bambino. Sorride ed è felice. Di tempo dalla realizzazione di suddetto scatto ne è passato indubbiamente tanto. Non per nulla è in formato analogico e non digitale, il che per molti giovani e soprattutto giovanissimi di oggi rappresenta una grandissima novità.

Oggi lui è un uomo adulto, un marito e un padre che ha anche molto sofferto per i problemi di salute della sua adorata figlia. E lui stesso, nel corso dell'estate, durante una vacanza all'estero, ne ha avuto parecchi. L'incidente è stato tosto e la riabilitazione molto lunga, Non si è potuto muovere da dove si trovava per diverse settimane ma poi è riuscito a ritornare in Italia.

I suoi fan, che sono sempre molto numerosi, avevano il cuore a pezzi per lui. Lui che ha mosso giovanissimo i primi passi nel vasto mondo musicale, regalandoci tantissimi successi e canzoni che sono diventate ben presto autentici tormentoni. Ci ha fatto e ci fa tuttora ballare, emozionare e divertire a mille.

Qui un bel bambino, oggi il più famoso della musica italiana

Non firma soltanto brani per se ma anche per altri grandissimi artisti. Lui è amatissimo anche dai suoi colleghi che gli sono stati accanto quando si è fatto molto male. Ancora oggi non è al top e i suoi estimatori non vedono l’ora che si rimetta in pista e sia in grado di donare loro tanti altri nuovi ed entusiasmanti tour.

A Sanremo 2021 ci ha conquistati in veste di autore con un brano, arrivato terzo alla nota kermesse, interpretato dallo strepitoso Gianni Morandi che è anche un suo grandissimo amico di vita. I due però hanno trionfato nella stessa edizione in coppia, nella serata dedicata espressamente ai duetti. Avete dunque capito chi è il bimbo in foto?

Jovanotti, il più amato da fan e colleghi

Sì, è proprio lui, lo stratosferico Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. A regalarci questo scatto è stato lui stesso che lo ha condiviso a settembre, in occasione del ritorno dei banchi di scuola per molti bambini e ragazzi, sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Tra l’altro, se lo osserviamo con grande attenzione, possiamo notare che la luce degli occhi e l’espressione del viso sono identici a oggi.

Tantissimi sono i like, nonché i cuoricini rossi palpitanti che ha ricevuto. A salutarlo con stima e affetto sono stati tra i tanti vip Giorgio Panariello, Simona Ventura, Filippa Lagerback e la collega Elisa Toffoli. Ovviamente tutti quanti non vedono l’ora di rivederlo in azione magari anche sul palco del Teatro Ariston in veste di special guest. Intanto i fan incrociano le dita.

