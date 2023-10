Elisabetta Canalis, come ha risposto ad Melissa Satta dopo Belve | Lei sì che asfalta con stile

Elisabetta Canalis, la sua risposta alla Satta dopo la sua ospitata a Belve. Come l’ha asfaltata.

La Canalis non ha di certo preso bene le dichiarazioni di Melissa. Tanto più che la compagna attuale di Matteo Berettini le ha rilasciate a Belve dalla splendida Francesca Fagnani. La showgirl ha percorso nella sua lunga chiacchierata la sua carriera, senza dimenticare i suoi esordi nel vasto mondo dello Spettacolo che sono avvenuti quando era giovanissima.

Ha parlato del suo attuale fidanzato, dei suoi passati amori, nonché di Daniele Interrante, l’ex tronista che conobbe poco più maggiorenne e che le fece conoscere Lele Mora con la quale lei poi iniziò a lavorare. A quanto pare, perlomeno stando ad alcune dichiarazioni della star di Uomini e Donne, non si lasciarono nel migliore dei modi. Lui l’ha dipinta come una sorta di ingrata.

Indubbiamente la Satta ha visto il grande successo al suo ruolo di velina sul bancone di Striscia la Notizia che tuttora è seguitissimo. Ed è grazie sempre al Tg satirico di Antonio Ricci che anche Elisabetta Canalis è riuscita a farsi conoscere ad ampio raggio sia dal grande pubblico sia dagli addetti ai lavori.

Elisabetta Canalis, come ha risposto alla Satta

Ai tempi la affiancava la biondissima Maddalena Corvaglia. Le due sono state amiche per tantissimi anni e hanno condiviso gioie e dolori a telecamere spente. In seguito, come una sorta di fulmine a cielo sereno, è arrivata la notizia della conclusione del loro rapporto di amicizia. Ancora oggi però non è ben chiaro che cosa sia realmente successo fra loro per arrivare a questo punto.

Tuttavia Ely, essendo una donna combattiva, forte e determinata, ha guardato avanti. Dopo aver concluso il matrimonio con Brian Perri. padre di sua figlia Skyler, oggi è felice con Georgian Cipeanu. Si è riconfermata per la seconda volta campionessa di kickboxing ed è tuttora amatissima e super richiesta come modella. E ora è arrivata la sua risposta alla Satta. Asfaltata con stile.

La foto vale più di mille parole

In realtà lei non ha scritto nulla a riguardo. Semplicemente ha postato una foto, anzi una serie di scatti per la verità, sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, dove è apparsa più bella, radiosa e in forma che mai. Questa scelta, secondo molti utenti, è da vedersi come una lampante, quanto raffinata e arguta risposta a Melissa.

Quest’ultima nel parlare di una passata e presunta rivalità con la Canalis aveva sostenuto che hanno età diverse e che quindi in poche parole non si poteva fare alcun paragone. Per altri con queste sue parole le aveva dato dell‘anziana a Elisabetta che oggi a più di 40 anni non ha affatto nulla da invidiare a una 30enne.

