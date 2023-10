Antonella Clerici, il ‘divorzio’ è arrivato troppo presto: “mi sono allontanata volutamente” | Non faceva più per lei

Antonella Clerici, il divorzio è arrivato troppo presto. “Mi sono allontanata volutamente”, ha spifferato lei.

I suoi fan, decisamente numerosi, non ci possono credere, eppure è tutto vero. No, non si tratta di uno dei tantissimi pettegolezzi che circolano in Rete ma della realtà dei fatti. Tanto più che a svelare dell’addio è stata proprio lei, la divina Antonella Clerici. E parliamo di una donna splendida, solare e dolcissima, nonché di un’immensa professionista.

Nonostante il grandissimo successo che l'ha letteralmente travolta non si è mai e poi mai montata la testa e rimasta una donna semplice e con i piedi ben ancorati a terra. Non per nulla non si fa alcun problema a mostrarsi senza filtri ai suoi tanti followers, così come completamente struccata.

E anche in quel caso viene riempita di tanti complimenti perché lei è bellissima anche così. Da tantissimi anni è diventata, senza se e senza, la regina indiscussa dei fornelli in TV. Il suo primo impegno in ambito culinario è stato La Prova Del Cuoco che per un certo periodo però è stato condotto da Elisa Isoardi. Si era pure vociferato di una rivalità tra di loro che, a quanto pare, non c’è mai stata.

Antonella Clerici, il “divorzio” è arrivato troppo velocemente

In tempi più recenti Antonellina, come si fa chiamare in segno di affetto da fan e amici, è tornata a farci compagnia ogni giorno, dal lunedì al venerdì, esattamente poco prima di pranzo, su Rai 1 con E’ Sempre Mezzogiorno. Qui ci allieta con tante ricette insieme ai suoi adorati chef che poi possiamo provare a replicare nelle nostre cucine.

E del privato della conduttrice che possiamo dire? Dopo due matrimoni finiti e l’addio a Eddy Martens, padre della sua unica figlia Maelle, pareva che avesse trovato la vera felicità accanto all’affascinante Vittorio Garrone per il quale e con il quale era andata a vivere nella famosa casa nel bosco. E ora parla di divorzio. Come è possibile?

“Mi allontanai volutamente…”, l’incredibile confessione della conduttrice

Ne ha parlato lei durante un’intervista concessa a TvBlog. Tuttavia si tratta di un divorzio a livello non sentimentale, bensì professionale. Era il 2000 quando Antonella passò a Mediaset. Allora condusse per un breve periodo A tu per tu con Maria Teresa Ruta. Un’esperienza che lei non ama molto ricordare.

A tal proposito ha infatti rivelato: “ Mi allontanai volutamente e quella fu la mia fortuna. Sono forse l’unica che con il passaggio a Mediaset non ci abbia guadagnato“. Poco dopo si era resa conto che non faceva per lei e che lì non si sentiva a suo agio, così tornò alla Rai dove opera tuttora con enorme successo.

