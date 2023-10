Aurora Ramazzotti, la mamma se lo lascia sfuggire:” ecco perché mia figlia ha tratti asiatici”

Aurora Ramazzotti, la sua mamma lo ha detto. Ha spiegato perché lei ha dei tratti asiatici.

Lei è sempre sulla cresta dell'onda. E lo è fin da piccina. Del resto di cognome fa Ramazzotti. Inoltre ha come mamma la bellissima e divina Michelle Hunziker che è una delle showgirl più stimate e apprezzate nel nostro Paese. In passato, come ha più volte raccontato Aury, lei ha molto sofferto quando la paragonavano alla sua genitrice.

Con lei ha sempre avuto un ottimo rapporto ma quei paragoni le facevano male. Le due sono molto complici. Tra l’altro la ragazza ha partorito nella stessa identica clinica svizzera dove anni e anni fa l’ha messa al mondo la sua mamma. Una mamma che oggi è felicissima di essere diventata, nonostante assai giovane, una nonna rock.

Così l’aveva definita dalle pagine di Chi l’accorto Alfonso Signorini quando per primo aveva sussurrato della dolce attesa di Aurora che poi lei stessa ha confermato, tenendo costantemente aggiornati i suoi followers sull’andamento della gravidanza. Lei ha proseguito a fare attività fisica finché è riuscita a farlo e ha donato dolcissime dediche al piccolino che portava in grembo.

Aurora Ramazzotti, il motivo dei suoi tratti asiatici, la mamma dice tutto quanto

Ha trascorso la sua prima e magica estate da genitrice insieme al suo Goffredo Cerza, suo storico compagno e papà del bimbo, della mamma Michelle e delle sorelline Sole e Celeste che di cognome fanno Trussardi. Tuttavia lei ha anche un meraviglioso rapporto con i figli che papà Eros ha avuto dalla sua seconda, ormai ex, moglie.

Stiamo parlando della bellissima Marica Pellegrinelli con la quale Aury va molto d’accordo. Anzi, la modella ha pure dichiarato che incontrarla è stata per lei un grande dono. Ovviamente di ciò ne sarà felice pure mamma Michelle che ora si è lasciata sfuggire per quale motivo la figlia primogenita abbia tratti asiatici.

Michelle e la sua confessione

La showgirl, in compagnia della sua genitrice, la strepitosa Inike, ha svelato l’arcano. Anzi, è stata quest’ultima in un video Social a farlo. ” Abbiamo tratti asiatici perché nell’albero genealogico da parte di mio nonno materno due antenati, uno nel 1760, l’altro nel 1880, erano marinai, lavoravano in Indonesia, e hanno sposato delle indonesiane“, questa la confessione della donna.

A quel punto la figlia ha aggiunto: ” Abbiamo nella nostra genetica l’Asia. Ecco perché Aury ha questi tratti“. Insomma, ora la grande curiosità che si stava diffondendo un po’ a macchia d’olio ovunque è stata finalmente soddisfatta pienamente grazie alle due donne che sono oggi entrambe pazze non solo di Aurora ma del suo piccolo Cesare.

