Alessandra Celentano, perchè non è mai diventata mamma: “ho provato a fare…” | Tutti si stringono intorno a lei

La coach di “Amici” Alessandra Celentano ha attraversato un momento assai doloroso: la confessione spiazza i fan.

Classe 1966 e nata a Milano, l'ex ballerina e coreografa Alessandra Celentano si occupa da anni della formazione artistica dei giovani talenti di "Amici", ma è reduce da una carriera stellare sui palchi più prestigiosi d'Italia e d'Europa.

Ha inoltre ricoperto il ruolo di maitresse de ballet presso il Teatro alla Scala, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro Comunale di Firenze. Alessandra Celentano ha abbandonato la carriera da ballerina in seguito ad una diagnosi nefasta, ovvero la sindrome dell’alluce rigido, comune a molti danzatori, e ad oggi ricopre un ruolo fisso nel talent mariano.

Reduce da un matrimonio fallito con il docente universitario Angelo Trementozzi, cui è rimasta legata dal 2007 al 2012, Alessandra Celentano porta con sé un lacerante rimpianto, e lo ha rivelato a Francesca Fagnani nello studio di “Belve”.

Ospite del talk-show, la coach ha rispolverato i momenti cruciali del suo passato, e rivelato inoltre alla conduttrice le ragioni per cui non è mai diventata madre.

Alessandra Celentano senza filtri a “Belve”: “È stato uno dei motivi della separazione”

Alla domanda di rito della conduttrice: “Lei che belva si sente?“, Alessandra Celentano ha fornito una replica perfettamente coerente con il suo personaggio ad “Amici”. La coach ha infatti asserito: “Mi diverte essere strega, lo preferisco ad essere fatina buona“.

Alessandra Celentano ha poi rivelato di essere casta da molto tempo, ed argomentato: "Dopo il mio ex marito non ho più avuto un uomo. Sono sempre stata difficile, non guardo i più giovani o i più grandi, è difficile. Non ho più avuto nessuno, negli ultimi 13 anni". L'ex ballerina ha quindi confessato: "Mi è dispiaciuto non essere diventata madre, perché è stato uno dei motivi della mia separazione. Provammo anche a fare inseminazioni che non andarono in porto, poi mi sono fermata, perché l'accanimento non mi piace. Vuol dire che non doveva essere". Sebbene proponga sempre al pubblico e agli allievi di "Amici" un'indole rocciosa ed inflessibile, Alessandra Celentano non risulta immune alla tristezza, ed ha spiegato: "Sono molto forte, ma i ricordi mi commuovono. Sono molto attaccata alla famiglia, se ripenso ai momenti più brutti, alle malattie dei miei genitori, sto male".

Alessandra Celentano e le critiche ad “Amici”

Negli anni trascorsi dietro al desk di “Amici”, Alessandra Celentano ha collezionato le critiche più svariate: dalle accuse di bullismo nei confronti dei ballerini in carne, al peccare di scarsa sensibilità.

La coach ha però sottolineato: “Ho sempre detto la verità“. Convinta di impersonare un ruolo evergreen nel programma, l’ex ballerina ha quindi concluso: “La strega interessa sempre di più della fatina…“.

