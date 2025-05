Questa è la città in cui si mangia meglio al mondo, ovviamente è italiana ma scommetto che non indovinerai mai | Ci rimani male

C’è una città del Bel Paese che supera tutte le altre in termini di qualità e varietà: lo conferma la classifica di TripAdvisor.

Il cibo è bello perché è vario. Anche se noi siamo abituati ha consumare piatti tipici della tradizione italiane, ogni paese vanta la sua cucina, da quella americana fino ad arrivare alla giapponese. Insomma, non esiste uno stato sul Pianeta Terra che non vanta ricette locali e/o regionali.

Ma secondo la classifica dei Travellers’s Choice Best of the Best 2025 di TripAdvisor ce un paese che si distingue da tutti gli altri in termini di proposte, atmosfera e ovviamente enogastronomia. Nello specifico è una città ad aver trionfato su tutte le altre.

Milioni di italiani l’hanno sicuramente visitata, anche più di una volta, complice la sua straordinaria storia artistico-culturale. Molti di voi avranno già individuato la città. Si tratta della meravigliosa Roma, che secondo la suddetta classifica ospita alcuni dei ristoranti migliori al mondo.

Le recensioni gastronomiche “più buone” appartengono alla Città Eterna

E’ ufficiale, secondo le recensioni raccolte da TripAdvisor, Roma è la Capitale mondiale del cibo. Queste ultime provengono soprattutto dagli innumerevoli turisti che ogni anno si fiondano sulla città per gustare le prelibatezze del luogo.

Tra queste troviamo ovviamente gli spaghetti alla carbonara, la pasta alla gricia (considerata da molti un’amatriciana senza pomodoro) e i tonnarelli cacio e pepe. Non mancano nemmeno i secondi piatti, come i carciofi alla romana, i saltimbocca e i supplì, composto da una polpetta fritta dalla forma allungata, ripiena di ragù e mozzarella.

La classifica completa delle migliori città culinarie

Dopo Roma, che ha ottenuto la medaglia d’oro, ci sono città altrettanto visitate, e non è un caso. Infatti, ad influenzare notevolmente i risultati c’è proprio il fattore turismo, come dimostrato dalla seconda città in classifica: Londra.

Al quinto posto però torna il Bel Paese con Napoli, mentre completa il podio Marrakech, seguita da Parigi. Ma non è terminata qui la lista delle città in cui si mangia meglio, secondo Travellers’ Choice Best of the Best 2025. Dopo la città partenopea troviamo: Barcellona, Lima, New Orleans, Buenos Aires, Atene, Giamaica, Charleston, New York, Bangkok, Istanbul, Kyoto, Il Cairo, Città del Messico, Lione, Chiang Mai, Mumbai, Donostia-San Sebastián, Copenhagen, Hong Kong e Penang Island.