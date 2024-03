Quarto Grado (Rete 4): questo è il momento che ha fatto il picco di ascolti

Venerdì 8 marzo è andata in onda un’altra puntata di Quarto Grado, l’approfondimento di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il programma, giunto alla sua quindicesima edizione, approfondisce temi relativi alla cronaca. Ma qual è stato il momento che ha fatto il picco di ascolti?

Gianluigi Nuzzi

Gli ascolti della scorsa puntata

La scorsa settimana, come sempre, la puntata è stata salutata da un importante indice di gradimento da parte degli spettatori. Secondo i dati riscontrati da Auditel, davanti al televisore venerdì scorso erano presenti 1.158.000 spettatori, pari al 7,9% di share. Il programma così ha registrato il terzo dato di ascolto più alto di tutto il venerdì sera.

Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado

I temi della scorsa puntata

Durante la puntata, il programma ha approfondito il tema della morte di Giulia Tramontano, la giovane donna assassinata nel maggio 2023, al 7° mese di gravidanza, dall’ex fidanzato, reo confesso, Alessandro Impagnatiello. Molto spazio all’interno della puntata è stato dedicato alla storia di Giulia Cecchettin, la 22enne assassinata lo scorso 11 novembre dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Il femminicidio aveva generato particolare sdegno e indignazione da parte dell’opinione pubblica.

Giulia era diventata anche simbolo della Generazione X. Il padre Gino Cecchettin, durante la serata ha fatto riferimento anche al recente libro pubblicato e dedicato alla storia della figlia.

Un primo piano di Gino Cecchettin e il libro dedicato a sua figlia Giulia

Il momento più seguito dell’intervista

“E’ un libro in cui non citi mai chi l’ha uccisa. Perché?” – Chiede Gianluigi Nuzzi, intervistando il suo ospite. “Per il semplice fatto che per non lasciarmi sopraffare dalle emozioni, quelle più cattive, più crude, quelle che fanno male anche nei comportamenti, ho deciso di focalizzarmi su di lei – risponde Cecchettin – “Ed è questa mia iniziale razionalità che mi ha permesso di essere così forte, altrimenti non ce l’avrei fatta[…]. Io all’inizio sono stato molto male a vedere certe immagini, però mi sono concentrato su Giulia. Lei è bella la vedete, no? Era splendida e io l’ho vissuta per 22 anni, concentrandomi su di lei. E sono riuscito a fare qualcosa di cui forse non avrei potuto fare altrimenti”.

Giulia Cecchettin al mare

“Io sono venuto a conoscerti vicino a casa tua, siamo andati a mangiare una cosa insieme, ci siamo conosciuti ed anche annusati, si dice” – prosegue Nuzzi – “Forse per ricordare quelle sensazioni con una prova, io ho incontrato un uomo di grandissima dignità e credo che tu avresti fatto tutto nella vita, meno che andare nelle televisioni ed essere riconosciuto per strada. Però dall’altra parte ci sono anche i genitori di Filippo. E tu nei loro confronti, non hai mai avuto una parola fuori posto non. Anzi. Tu li vorresti incontrare vorresti avere un confronto con loro?”

“Proprio oggi questa domanda mi è stata fatta da una collega[…]e io mi immedesimo nei loro pensieri e ho anche pensato alla solitudine che questi due genitori stanno vivendo. Perché comunque sono i genitori di un omicida. E quindi immagini la vita di tutti i giorni nel relazionarsi con le persone e quindi se magari io non spendo un sentimento positivo verso questi genitori, chi lo può fare?”

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta

Il picco di ascolti

Durante questo scambio di battute si è registrato il picco più alto di ascolti. Il dialogo, giunto al culmine alle ore 21.51, in quel momento preciso, è stato seguito da 1.552.323 di telespettatori (fonti Auditel by Media Consultants).

Il resto della puntata è visibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.