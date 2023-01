Quanto è importante la nostra enogastronomia e il Made in Italy negli USA?

Quanto è davvero importante la nostra enogastronomia e il Made in Italy negli USA? Sono passati poco più di 10 anni da quando la dieta mediterranea è stata inserita dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale Intangibile dell’Umanità. Un riconoscimento importante, che ha permesso di valorizzare e far conoscere maggiormente questo ricco bagaglio di conoscenze, tradizioni, riti e materie prime che ci appartiene.

+ 56% il food Made in Italy negli Usa

Solo negli ultimi 11 anni, infatti, la domanda dei nostri prodotti ha segnato un 56% di crescita, e l’export dei prodotti base della dieta mediterranea ha raggiunto nel 2021 il nuovo valore record di 52 miliardi di euro.

L’attenzione alla salute e al buon funzionamento del sistema immunitario, hanno fatto crescere ovunque una nuova consapevolezza nelle scelte alimentari. Un mercato per tanto in forte crescita.

Sono davvero molte le aziende in Italia che stanno cercando di diversificare ed espandere le loro attività oltreoceano esplorando nuove opportunità di sviluppo commerciale negli Stati Uniti.

Si stimano, solo nel settore enogastronomico, un numero di aziende superiore a 70,000, il cuore del nostro Made in Italy basato su tradizione e prodotti di qualità.

Non dimentichiamo che gli Stati Uniti sono la prima economia mondiale con un Prodotto Interno Lordo di oltre 20 Miliardi di dollari. Un paese con oltre 17 milioni di italiani residenti su una popolazione complessiva di oltre 330 milioni.

Il Made in Italy ha uno straordinario potenziale negli Usa

Grandi opportunità di sviluppo quindi, ma anche forti investimenti per capire che strategia attuare, da che mercati incominciare, come mettersi in regola con le certificazioni richieste, come trovare i giusti canali di importazione e distribuzione. Ma anche come far conoscere e sviluppare il proprio marchio, che politiche di marketing attuare, come costruire un parco clienti, come sviluppare collaborazioni strategiche.

Sono tante le cose a cui pensare e sono di conseguenza alti i costi da affrontare a fronte di un futuro incerto.

La piattaforma Alysei nasce con l’obiettivo di facilitare l’internazionalizzazione delle molte aziende italiane che guardano oltreoceano per lo sviluppo del proprio marchio e del proprio business.

I produttori italiani di prodotti enogastronomici di alta qualità, nella realtà delle piccole e medie imprese italiane qualificate e certificate, potranno cercare i canali di importazione e distribuzione più idonei alle proprie specifiche esigenze, promuovere il proprio marchio, i propri prodotti, raggiungere il proprio pubblico target e lanciare campagne marketing e commerciali personalizzate per aumentare la propria visibilità sul mercato.

Alysei è una piattaforma rivolta ad un pubblico amante dell’enogastronomia italiana, una piazza affari progettata per promuovere collaborazione e sviluppo del business, una finestra su un presente ricco di opportunità di sviluppo.

Alysei, la piattaforma della qualità italiana

Alysei è anche la piattaforma per promuovere e facilitare il turismo eno-gastronomico a tutti gli appassionati del Made in Italy e del nostro immenso patrimonio ricco di storia e di tradizione.

Oltre ai Produttori, altri membri certificati quali Ristoranti Italiani, Importatori e Distributori, Esperti di Settore, Chefs e Agenzie di Viaggio specializzate, faranno parte del mondo Alysei.

Alysei avrà come target tutta la popolazione Americana con una forte passione verso la cultura e la tradizione dei prodotti eno-culinari Italiani, Gli utenti potranno ricercare all’interno del network Alysei prodotti, ristoranti, eventi, tour di degustazione, scuole di cucina, ricette, blogs e molte altre attività aiutando ad accrescere la forza del nostro Made in Italy in USA.

Alysei comprende anche un sofisticato Marketplace, un vero mercato di piazza dove i Produttori Italiani di prodotti di alta qualità potranno promuovere il proprio negozio online proponendo i propri prodotti ai loro futuri canali di importazione e distribuzione, e successivamente aprendo la propria vetrina al mercato dei consumatori.

Gli ultimi anni hanno visto un forte stravolgimento delle abitudini delle persone guidate dall’incessante avanzare delle nuove tecnologie. Basti pensare che oggi il consumatore medio americano compra oramai quasi tutto on line. Dalla comodità del proprio divano di casa acquista dall’aspirapolvere al formaggio parmigiano, dai vestiti alla pasta fresca.

Quando ci si rivolge ad un mercato così grande e ricco di opportunità di crescita e sviluppo, bisogna quindi tenere in considerazione le necessarie politiche marketing e commerciali da attuare, un elemento fondamentale per sviluppare il proprio business ed il proprio marchio con successo.

