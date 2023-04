Quanto bisogna guadagnare per essere felici? In Italia troppo distanti

La felicità è un concetto soggettivo e difficile da definire in modo univoco. Tuttavia, alcune ricerche hanno cercato di stabilire una correlazione tra reddito e felicità. Vediamo come vanno le cose con i nostri stipendi.

Rapporto tra felicità e denaro

Secondo uno studio del 2010 pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, il reddito ha e naturalmente questo non ci sorprende, un’incidenza notevole sulla felicità. Il rapporto tra reddito e felicità diventa meno evidente invece quando il reddito supera una certa soglia.

Allo stesso tempo, la felicità non dipende solo dal reddito, ma anche da altri fattori, come le relazioni interpersonali, lo stato di salute, la sicurezza finanziaria e il senso di realizzazione personale. Alcuni studi suggeriscono che la felicità è influenzata anche dalla personalità, dal livello di istruzione e dal lavoro che si svolge.

Tuttavia, il reddito ha un ruolo importante nella felicità in quanto può fornire sicurezza finanziaria, accesso a risorse e opportunità che possono aumentare la qualità della vita. Inoltre, avere un reddito sufficiente può contribuire a ridurre lo stress finanziario, che può avere un impatto significativo sulla salute mentale e sul benessere.

Il costo di un affitto a Roma

Innanzitutto, l’alloggio è la spesa più grande. Il costo di un appartamento di due camere da letto a Roma varia in base alla zona in cui si vive, ma in media può costare tra i 1.000 e 1.500 euro al mese. Se poi si sceglie di vivere in zone periferiche, il costo dell’affitto può diminuire significativamente.

Le spese per il cibo dipendono dalle abitudini alimentari della famiglia. In generale, il costo della spesa settimanale al supermercato per una famiglia di tre persone si aggira intorno ai 150-200 euro.

Abitare a Roma oggi è impossibile, ma fino agli anni ’80 era bello vivere qui

Quanto bisogna guadagnare?

Ma quanto bisogna guadagnare per essere felici dipende dalle esigenze e dalle abitudini personali. In alcune aree geografiche, la soglia di reddito per la felicità può essere più alta o più bassa rispetto a quella di altre zone. Inoltre, le esigenze finanziarie variano in base al numero di persone a carico, al costo della vita nella propria area geografica e alle abitudini di spesa personali.

Il reddito può influenzare la felicità, ma non è l’unico fattore determinante. La felicità dipende da una combinazione di fattori, tra cui le relazioni personali, la salute, il senso di realizzazione e la sicurezza finanziaria. Sebbene il reddito possa fornire un certo livello di sicurezza finanziaria e opportunità, la felicità dipende anche dalle scelte personali e dallo stile di vita.

Secondo lo studio, la soglia di reddito per la massima felicità è di circa 75.000 dollari all’anno negli Stati Uniti, circa 70.000 euro all’anno in Italia. Gli esempi del Lussemburgo, Paese dove si guadagnano mediamente 100.000 euro all’anno e quello dell‘Italia, dove lo stipendio medio annuo è di circa 30.000 euro sono indicativi dello stato di benessere dei rispettivi cittadini.

Facendo due conti uno stipendio decoroso dovrebbe raggiungere almeno i 3000 euro, tanto da permetterti di pianificare uno stile di vita sufficiente a non vivere con l’ansia. Quella di dover riuscire ogni mese a fare l’equilibrista per riuscire a pagare tutte le spese attese e quelle impreviste. Una cifra che in Italia purtroppo rimane, per molti di noi, una chimera.

