Quando sarà l’ultimo giorno di scuola? Il calendario 2023 per ogni regione

Gli studenti, almeno la maggior parte, non vedono l’ora di chiudere gli zaini per l’estate, le famiglie dovranno organizzarsi con i turni di lavoro e l’assistenza delle famiglie o ricorrere ai campi scuola e alle attività sportive. In ogni caso il calendario scolastico ufficiale stabilisce la data dell’ultimo giorno di scuola in ogni Regione d’Italia.

I primi studenti a restare a casa per le vacanze estive sono quelli dell’Emilia Romagna, mentre gli ultimi sono quelli della provincia autonoma di Bolzano. Nel Lazio, quindi anche a Roma, le scuole chiuderanno l’8 giugno. Per le scuole dell’Infanzia la data ultima è il 30 giugno.

L’ultimo giorno di scuola in ogni regione d’Italia

Di seguito tutte le date previste dai calendari regionali:

Abruzzo : 10 giugno

: 10 giugno Basilicata : 10 giugno

: 10 giugno Bolzano : 16 giugno

: 16 giugno Calabria: 10 giugno

10 giugno Campania : 10 giugno

: 10 giugno Emilia Romagna : 7 giugno

: 7 giugno Friuli Venezia Giulia : 10 giugno

: 10 giugno Lazio : 8 giugno

: 8 giugno Liguria: 10 giugno

10 giugno Lombardia : 8 giugno

: 8 giugno Marche : 10 giugno

: 10 giugno Molise: 10 giugno

10 giugno Piemonte : 10 giugno

: 10 giugno Puglia : 10 giugno

: 10 giugno Sardegna: 10 giugno

10 giugno Sicilia: 10 giugno

10 giugno Toscana : 10 giugno

: 10 giugno Trentino : 9 giugno

: 9 giugno Umbria : 10 giugno

: 10 giugno Valle d’Aosta : 15 giugno

: 15 giugno Veneto: 10 giugno

© Riproduzione riservata