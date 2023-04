Ita Airways, galateo per Hostess e Stewart e airbus per Carolina Kostner

Ita Airways è pronta a rilanciare il made in Italy, per farlo ha deciso di puntare su regole ferree, un galateo vero e proprio, per il look di Hostess e Steward ma anche dedicando un aereo a Carolina Kostner.

“Questo lookbook è un prezioso strumento creato per aiutarti a mantenere in ogni momento un aspetto impeccabile, elegante, e in linea con i valori di Ita Airways”, recita l’introduzione della guida – galateo.

Scritto in italiano e inglese, spiega come indossare l’uniforme, quali accessori sono permessi e quali no, come deve essere l’acconciatura dei capelli, della barba e delle basette.

Alcune tra le direttive di abbigliamento e stile sono destinate a creare polemica come la regola per gli uomini di avere la barba “rigorosamente sotto i 5 millimetri” oppure gli orecchini consentiti solo per le donne.

L’uniforme per Hostess, Stewart e piloti, “va indossata solo in servizio” e “in modo impeccabile in ogni circostanza e luogo”, come aeroporti e hotel.

La giacca della divisa deve essere “sempre abbottonata” e i pantaloni sempre “indossati con la cintura”. Attenzione, la cintura sarà “esclusivamente l’ultimo modello” fornito dalla compagnia, si legge nelle slide del lookbook di Ita.

Severamente vietato masticare la gomma, fumare e tenere le braccia conserte o in tasca davanti ai passeggeri, vietati piercing e tatuaggi visibili.

Vietato indossare cuffie, tenere telefoni fissati all’uniforme o appesi al collo, pubblicare foto personali in divisa o in cui compare il brand Ita Airways. Mai separarsi dal cappello, anche a terra o nelle aree pubbliche: bisogna indossarlo o portato sottobraccio. Per quanto riguarda le valigie personali da portare in viaggio, devono essere sobrie, di colore scuro (blu, nero o grigio) e prive di adesivi o decorazioni. No, invece, a zaini, sacche o borse sportive.

Ita Airways, oltre il galateo un aereo dedicato a Caroline Kostner

A poche ore di distanza dalla messa a punto del galateo per i dipendenti, Ita Airways presenta l’airbus A320neo, completamente rimodernato e dedicato alla campionessa di pattinaggio sul ghiaccio Carolina Kostner.

“La scia nel cielo è come il segno delle lame sul ghiaccio”, commenta Carolina Kostner senza nascondere la grande emozione quando sale a bordo dell’airbus A320neo di Ita Airways, fermo ai box nell’aeroporto di Roma-Fiumicino in attesa di un nuovo decollo. Sulla fusoliera dell’aereo, il nome della pattinatrice artistica. “Ne sono onorata”, aggiunge con orgoglio.



Blu come il colore della nazionale italiana, il primo areo completamente progettato sia all’ interno che nella parta esterna dalla nuova compagnia di bandiera porta in volo il made in Italy, ogni parte è infatti progettata e realizzata da connazionali.

*immagini dalla pagina Facebook Ita Airways

