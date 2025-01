Problemi di coppia, ora li risolvi col trucco della MATEMATICA | Non è uno scherzo, la crisi la spazzi via per sempre

Se hai dei problemi con il tuo partner puoi prendere in considerazione questo metodo basato sui numeri. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Stare con una persona è una scelta dettata dal cuore. Quella persona spicca tra mille e non c’è una spiegazione razionale perché quando si tratta di avere a che fare con i sentimenti la logica non esiste. Si tratta di una vera alchimia, quella che non si prova con tutti.

A volte piccoli dettagli possono essere quelli che spingono due persone a stare insieme. Potrebbero essere il profumo della pelle, una risata, il modo di prendere un caffè e tanto altro ancora. Tuttavia una love story non è fatta sempre di cose belle, dato che ci sono anche i momenti no.

Due possono essere le reazioni: mettersi a tavolino e comunicare per arrivare a un punto di incontro o allontanarsi sempre più, magari con qualche distrazione proveniente dall’esterno.

Alla base di tutto c’è la volontà di riprendere in mano la relazione e tornare ad avere la stessa luce negli occhi di prima. Questo può essere possibile attraverso l’utilizzo di un metodo matematico efficace.

Un metodo infallibile può fare al caso tuo! Provare per credere

Secondo quanto riportato sul sito mamelipalestrina.it sembra che esista il cosiddetto metodo 2-2-2 per affrontare i problemi di coppia. Gli esperti della terapia destinata a coloro che hanno una vita sentimentale fatta di alti e bassi lo consigliano vivamente. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Prima di tutto è fondamentale ogni due settimane dedicare una settimana alla coppia optando per una cena romantica, una passeggiata e altro ancora. Cosa da non sottovalutare è quella di spegnere i dispositivi cellulari. In questo modo si avrà la possibilità di non essere distratti dal mondo esterno.

Ecco ulteriori consigli degli esperti di terapia di coppia

Poi ogni due mesi si potrebbe organizzare un weekend lontano da casa. Staccare la spina farà bene al rapporto e si tornerà a casa con nuovi ricordi da mettere nel cassetto. Inoltre si avrà la possibilità di esplorare dei posti nuovi, magari quelli che si desidera visitare da tempo. Infine ogni due anni sarebbe opportuno organizzare una settimana di vacanza da soli. Così facendo si potrà rinnovare il legame e rafforzare l’intimità.

Gli esperti riferiscono che con questo metodo si può ridurre il rischio di incomprensioni e aumentare la fiducia reciproca. Non occorre seguire solo questo metodo, dato che è essenziale la volontà di fare un qualcosa da condividere con il proprio partner. Le attenzioni devono essere quotidiane, proprio come quelle che si danno alla cura di una pianta. La pianta richiede amore, dedizione, nutrimento e l’amore può essere inteso allo stesso modo.