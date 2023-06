Prima donna presidente per Ance Padova

(Adnkronos) – Angelica Krystle Donati, presidente Ance Giovani Imprenditori Edili è intervenuta all’Assemblea per il rinnovo delle cariche di Ance Padova che, dopo 19 presidenze, dal 1946, ha eletto, per la prima volta, alla carica di presidente, una donna: l’imprenditrice Monica Grosselle. “L’elezione di Monica Grosselle -ha detto Angelica Donati – è un messaggio forte per tutti i giovani che vogliono iniziare a lavorare e ai quali dico di considerare seriamente questo settore e di farlo anche se sono donne perché, per troppo tempo, si è pensato che le costruzioni fossero prettamente maschili. Stiamo vedendo, con dei bellissimi esempi, che le donne non solo possono lavorare nel settore edile, ma possono anche avere un futuro da leader in questo settore e questo è un messaggio che dobbiamo dare con sempre più forza.” Donati ha ribadito che la missione fondamentale di questi mesi sarà mettere a terra il Pnrr “servono semplificazioni importanti senza derogare alle regole, ma soprattutto la copertura del caro materiali perché ci sono ancora troppe aziende che ancora aspettano i fondi del 2021 e 2022”. Monica Grosselle è la prima presidente donna di Ance Padova. È stata eletta oggi nell’assemblea generale del Collegio dei Costruttori di Padova. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea annuale dell’Associazione che si è tenuta oggi a Sarmeola di Rubano con la partecipazione della Vicepresidente della Giunta regionale della Regione del Veneto, Elisa De Berti, che ha portato i saluti del presidente Luca Zaia. “Lavorerò per la nostra ‘casa comune’ – dice Grosselle – che, oggi, anche a Padova, sfonda il soffitto di cristallo e sceglie una donna per continuare ad onorare la categoria così come è avvenuto con Ance nazionale guidata dalla presidente Federica Brancaccio.” —[email protected] (Web Info)

