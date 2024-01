Prevenire il dolore lombare e cervicale? Basta correggere la postura

Il 97% degli italiani soffre di mal di schiena e circa 6 italiani su 10 ne sono afflitti ogni settimana. A dirlo è stato uno studio condotto nel 2017 dal Global pain index (GPI) il quale ha preso in esame soggetti in ben 32 Paesi. Nei casi più lievi, il dolore lobare e cervicale è legato all’apparato muscolare della schiena che, se migliorato, può liberarsi dai dolori e prevenirli. Uno dei principali motivi del mal di schiena è la postura sbagliata. Vediamo perché.

Postura scorretta e mal di schiena: 3 consigli utili per prevenire il dolore

Nel 2018 uno studio del Ministero della Salute ha rivelato che tra i malesseri più comuni legati a una posizione sbagliata c’è proprio il mal di schiena (nel 61% dei casi).

Le persone tendono ad assumere una postura errata a causa di comportamenti sbagliati diventati oramai un’abitudine alla quale non si fa più nemmeno caso. Spesso si sta, per esempio, seduti in una posizione apparentemente comoda, ma dannosa per la schiena, oppure si passano troppe ore immobili davanti al pc per lavoro o, ancora, in piedi. Correggere la postura, però, è il primo passo per evitare il peggio. Questo è possibile con poche semplici accortezze: trovare delle poltrone relax a Roma , ad esempio, aiuta a ottenere una seduta ergonomica adatta alle proprie esigenze, così come fare attenzione ad alcune azioni quotidiane spesso sottovalutate. Vediamone alcuni esempi.

1. Optare per poltrone ergonomiche e ortopediche

Stare molto tempo seduti è una delle principali cause del dolore alla schiena. C’è chi lo fa per lavoro e chi semplicemente passa il proprio tempo libero a leggere o a guardare la tv in poltrona. La salute della nostra colonna vertebrale può dipendere anche da questa abitudine, perciò è importante scegliere bene dove ci si siede: le poltrone ortopediche di Romana Poltrone , per esempio, sono progettate per offrire una seduta ergonomica e confortevole, e aiutare a mantenere una corretta postura.

Proprio per questo possono essere regolate in modo tale da raggiungere l’inclinazione perfetta per il proprio corpo, sia a livello di schienale sia a livello di poggiapiedi. La cosa importante da fare una volta seduti è infatti cercare di mantenere le curve naturali della colonna vertebrale, senza irrigidire nessuna parte e senza provocare squilibri.

2. Fare attenzione a come si trasportano i pesi

La quotidianità riserva spesso pesi da portare, quando si fa la spesa o quando ci si trova a dover sollevare un oggetto da terra in casa o sul posto di lavoro. Per trasportare dei pesi, tuttavia, ci sono delle regole che permettono di evitare dolori alla schiena. Per esempio: quando si portano le buste della spesa è sempre meglio equilibrare il peso per non sbilanciare l’assetto della colonna vertebrale. Nel caso di una sola busta, si può optare per alternare la mano che la porta di tanto in tanto oppure suddividere gli acquisti in due buste diverse.

Passando al sollevamento dei pesi, invece, vale sempre e comunque la classica regola: piegarsi sulle ginocchia e non con la schiena.

3. Tenere una corretta postura quando si cammina

Camminare può sembrare l’atto più naturale del mondo, eppure c’è chi sbaglia la postura anche durante una passeggiata. Per tenere la colonna ben allineata bisogna mantenere la testa ben diritta, le spalle aperte all’indietro, la pancia contratta e i piedi che puntano in avanti.

Seguendo questi semplici consigli, secondo gli esperti, è possibile recuperare la postura e prevenire il mal di schiena.