Presentazione libro di Massimo Spattini al Campidoglio

Sport e Mondanità, connubio vincente in Campidoglio per il nuovo libro di Massimo Spattini che tutela la salute.

Il riferimento numero uno in Italia per la Cultura Fisica e la Medicina dello Sport ha presentato a un folto pubblico di interessati ospiti i punti salienti del suo nuovo libro “Bodybuilding. Allenamento ed Esercizi” (ed. LSWR) da poco disponibile sugli scaffali delle più rinomate librerie italiane. Presenti in sala anche illustri rappresentanti del mondo della Medicina e dello sport.



Libro di Massimo Spattini: sport e mondanità

Non solo cultura estetica e sport ma anche salute, benessere e well-aging, in un libro tutto da scoprire sul tema del Bodybuilding. In questo è veramente un punto di riferimento il Dottor Massimo Spattini che, insieme al suo coautore, il wellness consultant Riccardo Gaspari, ha presentato oggi a Roma la sua ultima fatica editoriale “Bodybuilding. Allenamento ed Esercizi” edito da LSWR. L’evento, che ha registrato un record di presenze, si è svolto in una cornice istituzionale d’eccezione, la illustre Sala “Laudato Sì” del Palazzo Senatorio in Campidoglio, centro politico della Capitale, in collaborazione con l’Assessorato allo

Sport, ai Grandi Eventi, al Turismo e alla Moda del Comune di Roma.



La presentazione di Valerio Merola al libro di Massimo Spattini

Con una simpatica e vivace presentazione affidata a Valerio Merola, notissimo entertainer televisivo nonché amico personale di Massimo Spattini, e la presenza del Professor Adolfo Panfili, specialista in Ortopedia e Omeopatia, nel ruolo di appassionato moderatore, la conferenza è risultata piacevolmente dinamica grazie anche all’intervento dell’andrologo Andrea Militello, la dietologa Valeria Galfano, lo

Psicologo e Sociologo Marco Tullio Cau e il preparatore atletico e posturologo prof. Ciro di Cristino (autori di alcuni capitoli del libro). Ma è con la sua vasta cultura sia scientifica che sportiva, che ha affascinato i presenti l’autorevole medico dello Sport e Docente di Scienza dell’Alimentazione

Massimo Spattini, egli stesso ambasciatore del Bodybuilding nei leggendari anni Ottanta in qualità di rispettato Campione di questa disciplina nel prestigioso circuito IFBB.

Legame tra salute, medicina funzionale, dieta e pesi



L’Autore ha sottolineato lo stretto legame fra salute, medicina funzionale, dieta e allenamento con i pesi, chiarendo che questo libro serve anche a sfatare diversi miti e false credenze sul bodybuilding che invece di comprometterla, allunga la vita:



“Ancora oggi, secondo l’opinione comune, il culturismo sarebbe prerogativa solo degli atleti che lo praticano a livello agonistico mentre è mio obbiettivo dimostrare come l’allenamento con i pesi sia un elisir di lunga vita anche per chi è non più giovane e desideri mantenersi in forma. In quest’opera, che per la mole degli argomenti trattati è già stata definita ‘la Bibbia del bodybuilding’ e che sarà presto

tradotta anche in lingua inglese, sono approfonditi temi cruciali come il recupero durante gli esercizi, la corretta tecnica esecutiva, le varie metodologie per lo sviluppo dell’ipertrofia, la preparazione posturale e l’allenamento al femminile. Con questo libro intendo fornire ai lettori un utile strumento di consulenza e di consapevolezza circa i benefici dell’allenamento in palestra: non tutti sanno che proprio grazie alla cultura fisica possiamo prevenire patologie invalidanti come l’osteoporosi e la sarcopenia, e con quest’opera auspico che finalmente il grande pubblico inizi a guardare alle palestre con serenità e con un occhio un po’ più consapevole e meno giudicante”.

Questo libro, concepito come una Guida esaustiva e corale perché scritto in condivisione dalle più brillanti menti del fitness, e con l’innovativa presenza di ben

136 video raggiungibili tramite QR Code, è un’opera pregevole sia a livello scientifico sia per il corretto messaggio che trasmette a un pubblico trasversale ed eterogeneo.

Attualmente il libro ha già quasi registrato il sold out su Amazon ed è disponibile nelle più importanti librerie della nostra penisola. Appuntamento quindi sugli scaffali del bookstore più vicino per acquistare questo testo che diventerà presto una pietra miliare per tutti coloro che da profani si avvicinano al mondo del ferro e dell’allenamento con i pesi.



