Precipita da impalcatura, morto operaio a Lamezia Terme

(Adnkronos) – Un operaio di 48 anni, A.M., è morto mentre lavorava all'installazione di cavi internet in un'azienda nella zona industriale di Lamezia Terme, precipitando da un'altezza di 10 metri. L'uomo ha perso i sensi e i sanitari del 118 arrivati sul posto hanno tentato di rianimarlo ma è deceduto. Sull'infortunio indagano i carabinieri di Lamezia Terme. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia.

