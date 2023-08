Porti, Musolino (Aut.Civitavecchia): “Avere la Regione Lazio al nostro fianco è valore aggiunto”

(Adnkronos) – "Sono molto contento che la vice presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli abbia avuto il tempo di ascoltarci. Il fatto di avere la Regione dalla nostra parte, attiva insieme a noi nel sostegno delle battaglie di rinnovamento, di sviluppo, di cambio di modello di business e di questo sistema portuale ha un peso differente, molto più forte”. Lo ha sottolineato Pino Musolino, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, a margine della conferenza stampa tenuta dalla vice presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, che ha tenuto una serie di tavoli riguardo una convergenza sulla centralità dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta come punti di partenza per uno sviluppo industriale ecosostenibile dell’Italia nel Mediterraneo.

Sostenibilità, sviluppo, portualità, logistica, energie rinnovabili, eolico off-shore, transizione ecologica ed energetica, Pnrr, strumenti di finanziamento, fondi europei e il ruolo fondamentale della Regione sono stati i temi centrali della tavola rotonda. Un confronto e riflessione comune, quindi, per progettare la portualità del futuro: "A tal proposito – aggiunge Musolino – ho suggerito alla vicepresidente Angelilli di rendere la regione il pivot di questa operazione, attraverso un'interlocuzione molto forte che permetta sia agli stakeholder pubblici che a quelli privati del territorio di potersi confrontare con il governo, accompagnati dalla forza della propria regione".

