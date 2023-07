Porti, a Civitavecchia avviati i dragaggi manutentivi

(Adnkronos) –

Sono stati avviati nei giorni scorsi i dragaggi manutentivi del porto commerciale di Civitavecchia, con particolare riferimento al tratto del cerchio di evoluzione delle banchine 23, 24 e 25. L'intervento consiste nel dragaggio di circa 170.000 metri cubi di materiale (che saranno conferiti nella vasca di colmata già predisposta a nord) per la manutenzione del fondale e per raggiungere le diverse profondità definite dal piano regolatore portuale, arrivando fino a -15 metri di fronte alla banchina 25.

I lavori, dell'importo di gara di circa 6 milioni di euro, saranno eseguiti dal raggruppamento temporaneo di imprese composto da La Dragaggi srl e Impresa Sacchetti Verginio srl e termineranno entro metà ottobre. Tutte le attività di escavo sono eseguite in costante coordinamento con la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, al fine di limitare qualunque tipo di disagio alle attività ordinarie del porto.

