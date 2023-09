Pordenone, scontro auto-moto: un morto

(Adnkronos) – Un uomo in sella a una moto è morto in un incidente avvenuto oggi con una macchina ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. Trasportata in ambulanza anche l'altra persona in sella alla moto, ricoverata in codice giallo all'ospedale Santa Maria degli Angeli stabile e cosciente. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

